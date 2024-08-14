1 dolar kaç tl? 14 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

1 dolar kaç tl? 14 Ağustos euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,5620 liradan, Euro 36,9061 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, 1 dolar kaç tl? 14 Ağustos 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

14 AĞUSTOS 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

14 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 33,5620 TL 33,5705 TL Euro (€) 36,9061 TL 36,9212 TL İngiliz Sterlini (£) 43,0777 TL 42,8738 TL 1 Dolar (1 $) 33,5620 TL 33,5705 TL

1 DOLAR KAÇ TL?

14 Ağustos 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 33,5620 TL

33,5620 TL Dolar ($) Satış: 33,5705 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,9061 TL

36,9061 TL Euro (€) Satış: 36,9212 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 43,0777 TL

43,0777 TL Sterlin (£) Satış: 43,0958 TL

DÖVİZ VE DOLAR KURLARINDA SON DURUM

Geçtiğimiz günü 33,5650 lira satış fiyatı ile kapatan dolar yeni haftada 33,5613 liradan satılıyor. İstanbul serbest piyasada doların alış fiyatı ise 33,5713.

36,9061 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,9212 lira olarak belirlendi. Salı günü euronun satış fiyatı ise 36,9214 lira olmuştu.

Küresel piyasalarda son durum

Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün gözler ülkede açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) çevrildi.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede ne kadar yol kat edildiği yatırımcıların başlıca sorularından olmaya devam ederken, güç kaybeden istihdam piyasası ve yavaşlamaya işaret eden enflasyon verileri risk iştahını olumlu etkiliyor.

Avrupa borsalarında da dün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verilerinin bölge ekonomisine ilişkin vereceği ipuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Asya tarafında yeni günde karışık bir seyir izlenirken, Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida, gelecek ay parti başkanlığına yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Yurt içinde son durum

Dün ülkede açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı haziranda 407 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 549 milyon dolarlık fazla oluşurken, Türkiye 8 ay sonra cari fazla verdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.900 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: