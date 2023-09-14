1 dolar kaç tl? 14 Eylül 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

14 Eylül 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 14 Eylül 2023 gününde dolar / TL güne 26,9395 liradan başladı. Euro / TL ise 28,9796 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

Dolar, altın ne kadar oldu? 14 Eylül | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 26,9395 liradan, Euro 28,9796 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 14 Eylül 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

14 Eylül 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

14 Eylül 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 08.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 26,9395 TL 26,9453 TL Euro (€) 28,9796 TL 28,9887 TL İngiliz Sterlini (£) 33,6679 TL 33,6812 TL Gram Altın 1.536,60 TL 1.626,67 TL Çeyrek Altın 2.748,00 TL 2.779,00 TL Yarım Altın 5.512,00 TL 5.558,00 TL Tam Altın 10.990,00 TL 11.069,00 TL 1 Dolar (1 $) 26,9395 TL 26,9453 TL

*Altın ve döviz fiyatları 11.00'da yazılmııştır

ABD Doları

26,9395 TL (Alış)

26,9453 TL (Satış)

EURO

28,9796 TL (Alış)

28,9887 TL (Satış)

STERLİN

33,6679 TL (Alış)

33,6812 TL (Satış)

1 DOLAR = 26,9395 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.536,60 TL

Gram altın satış: 1.626,67 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.748,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.779,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.512,00 TL

Yarım altın satış: 5.558,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 10.990,00 TL

Tam altın satış: 11.069,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.