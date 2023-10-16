1 dolar kaç tl? 16 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

16 Ekim 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 16 Ekim 2023 gününde dolar / TL güne 27,8706 liradan başladı. Euro / TL ise 29,3917 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

Dolar, altın ne kadar oldu? 16 Ekim | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 27,8706 liradan, Euro 29,3917 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarında ise 22 ayar gram altın 1.614,81 TL, çeyrek altın ise 2.887 TL'den işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 16 Ekim 2023 Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

16 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

16 Ekim 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 27,8706 TL 27,8753 TL Euro (€) 29,3917 TL 29,4014 TL İngiliz Sterlini (£) 33,9001 TL 33,9122 TL Gram Altın 1.614,81 TL 1.711,05 TL Çeyrek Altın 2.887,00 TL 2.923,00 TL Yarım Altın 5.791,00 TL 5.847,00 TL Tam Altın 11.549,00 TL 11.652,00 TL 1 Dolar (1 $) 27,8706 TL 27,8753 TL

*Altın ve döviz fiyatları 11.00'da yazılmııştır

ABD Doları

27,8706 TL (Alış)

27,8753 TL (Satış)

EURO

29,3917 TL (Alış)

29,4014 TL (Satış)

STERLİN

33,9001 TL (Alış)

33,9122 TL (Satış)

1 DOLAR = 27,8706 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.614,81 TL

Gram altın satış: 1.711,05 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.887,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.923,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.791,00 TL

Yarım altın satış: 5.847,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.549,00 TL

Tam altın satış: 11.652,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.