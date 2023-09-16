1 dolar kaç tl? 16 Eylül 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

16 Eylül 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 16 Eylül 2023 gününde dolar / TL güne 26,9695 liradan başladı. Euro / TL ise 28,7273 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

Dolar, altın ne kadar oldu? 16 Eylül | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 26,9695 liradan, Euro 28,7273 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 16 Eylül 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

16 Eylül 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

16 Eylül 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 26,9695 TL 26,9947 TL Euro (€) 28,7273 TL 28,8849 TL İngiliz Sterlini (£) 33,4027 TL 33,4978 TL Gram Altın 1.543,65 TL 1.642,08 TL Çeyrek Altın 2.760,00 TL 2.805,00 TL Yarım Altın 5.537,00 TL 5.611,00 TL Tam Altın 11.040,00 TL 11.175,00 TL 1 Dolar (1 $) 26,9695 TL 26,9947 TL

*Altın ve döviz fiyatları 11.00'da yazılmııştır

ABD Doları

26,9695 TL (Alış)

26,9947 TL (Satış)

EURO

28,7273 TL (Alış)

28,8849 TL (Satış)

STERLİN

33,4027 TL (Alış)

33,4978 TL (Satış)

1 DOLAR = 26,9695 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.543,65 TL

Gram altın satış: 1.642,08 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.760,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.805,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.537,00 TL

Yarım altın satış: 5.611,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.040,00 TL

Tam altın satış: 11.175,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.