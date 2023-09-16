1 dolar kaç tl? 16 Eylül 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
16 Eylül 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 16 Eylül 2023 gününde dolar / TL güne 26,9695 liradan başladı. Euro / TL ise 28,7273 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde
Dolar, altın ne kadar oldu? 16 Eylül | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 26,9695 liradan, Euro 28,7273 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 16 Eylül 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:
16 Eylül 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
16 Eylül 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|26,9695 TL
|26,9947 TL
|Euro (€)
|28,7273 TL
|28,8849 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|33,4027 TL
|33,4978 TL
|Gram Altın
|1.543,65 TL
|1.642,08 TL
|Çeyrek Altın
|2.760,00 TL
|2.805,00 TL
|Yarım Altın
|5.537,00 TL
|5.611,00 TL
|Tam Altın
|11.040,00 TL
|11.175,00 TL
|1 Dolar (1 $)
|26,9695 TL
|26,9947 TL
*Altın ve döviz fiyatları 11.00'da yazılmııştır
ABD Doları
- 26,9695 TL (Alış)
- 26,9947 TL (Satış)
EURO
- 28,7273 TL (Alış)
- 28,8849 TL (Satış)
STERLİN
- 33,4027 TL (Alış)
- 33,4978 TL (Satış)
1 DOLAR = 26,9695 TL
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış: 1.543,65 TL
- Gram altın satış: 1.642,08 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış: 2.760,00 TL
- Çeyrek altın satış: 2.805,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış: 5.537,00 TL
- Yarım altın satış: 5.611,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış: 11.040,00 TL
- Tam altın satış: 11.175,00 TL
*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.