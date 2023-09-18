1 dolar kaç tl? 18 Eylül 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

18 Eylül 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 18 Eylül 2023 gününde dolar / TL güne 27,0103 liradan başladı. Euro / TL ise 28,8047 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

Dolar, altın ne kadar oldu? 18 Eylül | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 27,0103 liradan, Euro 28,8047 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 18 Eylül 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

18 Eylül 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

18 Eylül 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 27,0103 TL 27,0167 TL Euro (€) 28,8047 TL 28,8122 TL İngiliz Sterlini (£) 33,4424 TL 33,4577 TL Gram Altın 1.551,17 TL 1.643,07 TL Çeyrek Altın 2.774,00 TL 2.807,00 TL Yarım Altın 5.564,00 TL 5.614,00 TL Tam Altın 11.095,00 TL 11.183,00 TL 1 Dolar (1 $) 27,0103 TL 27,0167 TL

*Altın ve döviz fiyatları 11.00'da yazılmııştır

ABD Doları

27,0103 TL (Alış)

27,0167 TL (Satış)

EURO

28,8047 TL (Alış)

28,8122 TL (Satış)

STERLİN

33,4424 TL (Alış)

33,4577 TL (Satış)

1 DOLAR = 27,0103 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.551,17 TL

Gram altın satış: 1.643,07 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.774,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.807,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.564,00 TL

Yarım altın satış: 5.614,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.095,00 TL

Tam altın satış: 11.183,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.