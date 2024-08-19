1 dolar kaç tl? 19 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?
19 Ağustos 2024 gününde dolar güne 33,7124 TL'den başladı. euro ise 37,2568 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç TL? Euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!
1 dolar kaç tl? 19 Ağustos euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,7124 liradan, Euro 37,2568 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, 1 dolar kaç tl? 19 Ağustos 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!
19 AĞUSTOS 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
19 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|33,7124 TL
|33,7192 TL
|Euro (€)
|37,2568 TL
|37,2762 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|43,7043 TL
|43,7223 TL
|1 Dolar (1 $)
|33,7124 TL
|33,7192 TL
*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.
1 DOLAR KAÇ TL?
19 Ağustos 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:
ABD Doları
- Dolar ($) Alış: 33,7124 TL
- Dolar ($) Satış: 33,7192 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 37,2568 TL
- Euro (€) Satış: 37,2762 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 43,7043 TL
- Sterlin (£) Satış: 43,7223 TL
DÖVİZ VE DOLAR KURLARINDA SON DURUM
Cuma gününü 33,7010 lira seviyesinden kapatan dolar, yeni haftaya 33,7124 liradan alış fiyatı ile başladı. Dolar'ın satış fiyatı ise 33,7192 lira.
37,2568 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,2762 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 33,7010 lira, euronun satış fiyatı ise 37,0610 lira olmuştu.