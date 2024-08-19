1 dolar kaç tl? 19 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

1 dolar kaç tl? 19 Ağustos euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,7124 liradan, Euro 37,2568 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, 1 dolar kaç tl? 19 Ağustos 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

19 AĞUSTOS 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

19 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 33,7124 TL 33,7192 TL Euro (€) 37,2568 TL 37,2762 TL İngiliz Sterlini (£) 43,7043 TL 43,7223 TL 1 Dolar (1 $) 33,7124 TL 33,7192 TL

1 DOLAR KAÇ TL?

19 Ağustos 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 33,7124 TL

33,7124 TL Dolar ($) Satış: 33,7192 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,2568 TL

37,2568 TL Euro (€) Satış: 37,2762 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 43,7043 TL

43,7043 TL Sterlin (£) Satış: 43,7223 TL

DÖVİZ VE DOLAR KURLARINDA SON DURUM

Cuma gününü 33,7010 lira seviyesinden kapatan dolar, yeni haftaya 33,7124 liradan alış fiyatı ile başladı. Dolar'ın satış fiyatı ise 33,7192 lira.

37,2568 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,2762 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 33,7010 lira, euronun satış fiyatı ise 37,0610 lira olmuştu.