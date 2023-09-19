1 dolar kaç tl? 19 Eylül 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

19 Eylül 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 19 Eylül 2023 gününde dolar / TL güne 26,9964 liradan başladı. Euro / TL ise 28,8551 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

Dolar, altın ne kadar oldu? 19 Eylül | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 26,9964 liradan, Euro 28,8551 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 19 Eylül 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

19 Eylül 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

19 Eylül 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 26,9964 TL 27,0289 TL Euro (€) 28,8551 TL 28,8901 TL İngiliz Sterlini (£) 33,4214 TL 33,4672 TL Gram Altın 1.550,61 TL 1.646,39 TL Çeyrek Altın 2.772,00 TL 2.813,00 TL Yarım Altın 5.562,00 TL 5.626,00 TL Tam Altın 11.090,00 TL 11.204,00 TL 1 Dolar (1 $) 26,9964 TL 27,0289 TL

*Altın ve döviz fiyatları 07.00'da yazılmııştır

ABD Doları

26,9964 TL (Alış)

27,0289 TL (Satış)

EURO

28,8551 TL (Alış)

28,8901 TL (Satış)

STERLİN

33,4214 TL (Alış)

33,4672 TL (Satış)

1 DOLAR = 26,9964 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.550,61 TL

Gram altın satış: 1.646,39 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.772,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.813,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.562,00 TL

Yarım altın satış: 5.626,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.090,00 TL

Tam altın satış: 11.204,00 TL

*Altın fiyatları 07.00’da yazılmıştır.