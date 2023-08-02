1 dolar kaç tl? 2 Ağustos 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

1 Ağustos 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 1 Ağustos 2023 gününde dolar / TL güne 29,6319 liradan başladı. Euro / TL ise 29,6292 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

Dolar, altın ne kadar oldu? 2 Ağustos | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 26,9433 liradan, Euro 29,6319 liradan güne başladı. serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 2 Ağustos 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

2 Ağustos 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

2 Ağustos 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 08.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 26,9433 TL 26,9494 TL Euro (€) 29,6319 TL 29,6389 TL İngiliz Sterlini (£) 34,4505 TL 34,4777 TL Gram Altın 1.687,52 TL 1.687,81 TL Çeyrek Altın 2.763,00 TL 2.802,00 TL Yarım Altın 5.524,00 TL 5.603,00 TL Tam Altın 11.043,00 TL 11.158,00 TL 1 Dolar (1 $) 26,9433 TL 26,9494 TL

ABD Doları

26,9564 TL (Alış)

26,9494 TL(Satış)

EURO

29,6319 TL (Alış)

29,6389 TL (Satış)

STERLİN

34,4505 TL (Alış)

34,4777 TL (Satış)

1 DOLAR = 26,9433 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.687,52 TL

Gram altın satış: 1.687,81 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.763,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.802,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.524,00 TL

Yarım altın satış: 5.603,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.043,00 TL

Tam altın satış: 11.158,00 TL

*Altın fiyatları 08.17’de yazılmıştır.