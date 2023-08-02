1 dolar kaç tl? 2 Ağustos 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
1 Ağustos 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 1 Ağustos 2023 gününde dolar / TL güne 29,6319 liradan başladı. Euro / TL ise 29,6292 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde
Dolar, altın ne kadar oldu? 2 Ağustos | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 26,9433 liradan, Euro 29,6319 liradan güne başladı. serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 2 Ağustos 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:
2 Ağustos 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
2 Ağustos 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 08.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|26,9433 TL
|26,9494 TL
|Euro (€)
|29,6319 TL
|29,6389 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|34,4505 TL
|34,4777 TL
|Gram Altın
|1.687,52 TL
|1.687,81 TL
|Çeyrek Altın
|2.763,00 TL
|2.802,00 TL
|Yarım Altın
|5.524,00 TL
|5.603,00 TL
|Tam Altın
|11.043,00 TL
|11.158,00 TL
|1 Dolar (1 $)
|26,9433 TL
|26,9494 TL
ABD Doları
- 26,9564 TL (Alış)
- 26,9494 TL(Satış)
EURO
- 29,6319 TL (Alış)
- 29,6389 TL (Satış)
STERLİN
- 34,4505 TL (Alış)
- 34,4777 TL (Satış)
1 DOLAR = 26,9433 TL
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış: 1.687,52 TL
- Gram altın satış: 1.687,81 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış: 2.763,00 TL
- Çeyrek altın satış: 2.802,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış: 5.524,00 TL
- Yarım altın satış: 5.603,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış: 11.043,00 TL
- Tam altın satış: 11.158,00 TL
*Altın fiyatları 08.17’de yazılmıştır.