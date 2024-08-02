1 dolar kaç tl? 2 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

2 Ağustos 2024 gününde dolar güne 33,1619 liradan başladı. euro ise 35,8647 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin kaç tl oldu detayları haberimizde!

1 dolar kaç tl? 2 Ağustos euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,1619 liradan, Euro 35,8647 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 2 Ağustos 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin fiyatları!

2 AĞUSTOS 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

2 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 33,1619 TL 33,1687 TL Euro (€) 35,8647 TL 35,8750 TL İngiliz Sterlini (£) 42,2563 TL 42,2705 TL 1 Dolar (1 $) 33,1619 TL 33,1687 TL

1 DOLAR KAÇ TL?

2 Ağustos 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 33,1619 TL

33,1619 TL Dolar ($) Satış: 33,1687 TL

EURO

Euro (€) Alış: 35,8647 TL

35,8647 TL Euro (€) Satış: 35,8750 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 42,2563 TL

42,2563 TL Sterlin (£) Satış: 42,2705 TL

DÖVİZ VE DOLAR KURLARINDA SON DURUM

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesi nedeniyle jeopolitik risklerin artmasıyla döviz kurunda hareketlilik yeniden başladı.

Hafta ortasında rekor tazeleyen dolar/TL, haftanın son işlem gününe 33,1770 seviyesinde başlamasının ardından saat 09.05 sıralarında 33,3160'a yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Euro 35,9168 liradan güne başlamasının ardından aynı dakikalarda 36,1550 liradan işlem gördü.

Serbest piyasa içinde dolar 33,1750 liradan, euro ise 35,8360 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 33,0620 lira, euronun satış fiyatı ise 35,8340 lira olmuştu.