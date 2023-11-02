1 dolar kaç tl? 2 Kasım 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

2 Kasım 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 2 Kasım 2023 gününde dolar / TL güne 28,3315 liradan başladı. Euro / TL ise 30,1469 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

Dolar, altın ne kadar oldu? 2 Kasım | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 28,3315 liradan, Euro 30,1469 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarında ise 22 ayar gram altın 1.675,03 TL, çeyrek altın ise 2.995,00 TL'den işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 2 Kasım 2023 Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

2 Kasım 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

2 Kasım 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 12.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 28,3315 TL 28,3490 TL Euro (€) 30,1469 TL 30,1658 TL İngiliz Sterlini (£) 34,5946 TL 34,6144 TL Gram Altın 1.675,03 TL 1.769,85 TL Çeyrek Altın 2.995,00 TL 3.025,00 TL Yarım Altın 6.008,00 TL 6.050,00 TL Tam Altın 11.979,00 TL 12.051,00 TL 1 Dolar (1 $) 28,3315 TL 28,3490 TL

*Altın ve döviz fiyatları 12.00'da yazılmııştır

ABD Doları

28,3315 TL (Alış)

28,3490 TL (Satış)

EURO

30,1469 TL (Alış)

30,1658 TL (Satış)

STERLİN

34,5946 TL (Alış)

34,6144 TL (Satış)

1 DOLAR = 28,3315 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.675,03 TL

Gram altın satış: 1.769,85 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.995,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.025,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.008,00 TL

Yarım altın satış: 6.050,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.979,00 TL

Tam altın satış: 12.051,00 TL

*Altın fiyatları 12.00’da yazılmıştır.