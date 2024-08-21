1 dolar kaç tl? 21 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

1 dolar kaç tl? 21 Ağustos euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,8924 liradan, Euro 37,7274 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, 1 dolar kaç tl? 21 Ağustos 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

21 AĞUSTOS 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

21 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 10.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 33,8924 TL 33,8991 TL Euro (€) 37,7274 TL 37,7682 TL İngiliz Sterlini (£) 44,1958 TL 44,2107 TL 1 Dolar (1 $) 33,8924 TL 33,8991 TL

1 DOLAR KAÇ TL?

21 Ağustos 2024 saat 10.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 33,8924 TL

33,8924 TL Dolar ($) Satış: 33,8991 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,7274 TL

37,7274 TL Euro (€) Satış: 37,7682 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,1958 TL

44,1958 TL Sterlin (£) Satış: 44,2107 TL

DÖVİZ VE DOLAR KURLARINDA SON DURUM

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,10 artışla 33,9108'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL de önceki kapanışına göre yüzde 0,10 değer kazancıyla 37,7329'dan, sterlin/TL ise önceki kapanışına göre yüzde 0,10 azalışla 44,1874'ten satılıyor.

Dün, 101,4'le 29 Aralık'tan bu yana en düşük kapanışını gerçekleştiren dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,10 üstünde 101,5 seviyesinde bulunuyor.

FED HANGİ ADIMLARI ATACAK?

ABD'de, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar atılacak adımlara yönelik fiyatlamalarda belirsizlik sürüyor.

Analistler, Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı açıklamalarda gelecek dönem politikalara ilişkin ipucu aranacağını belirterek, söz konusu yönlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Bugün ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102,5 seviyesinin direnç, 101,3 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.