1 dolar kaç tl? 23 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

23 Ekim 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 23 Ekim 2023 gününde dolar / TL güne 28,0464 liradan başladı. Euro / TL ise 29,7587 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

Dolar, altın ne kadar oldu? 23 Ekim | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 28,0464 liradan, Euro 29,7587 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarında ise 22 ayar gram altın 1.682,29 TL, çeyrek altın ise 3.007,00 TL'den işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 23 Ekim 2023 Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

23 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

23 Ekim 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 28,0464 TL 28,0528 TL Euro (€) 29,7587 TL 29,7655 TL İngiliz Sterlini (£) 34,1645 TL 34,1806 TL Gram Altın 1.682,29 TL 1.781,79 TL Çeyrek Altın 3.007,00 TL 3.045,00 TL Yarım Altın 6.034,00 TL 6.092,00 TL Tam Altın 12.025,00 TL 12.128,00 TL 1 Dolar (1 $) 28,0464 TL 28,0528 TL

*Altın ve döviz fiyatları 11.00'da yazılmııştır

ABD Doları

28,0464 TL (Alış)

28,0528 TL (Satış)

EURO

29,7587 TL (Alış)

29,7655 TL (Satış)

STERLİN

34,1645 TL (Alış)

34,1806 TL (Satış)

1 DOLAR = 28,0464 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.682,29 TL

Gram altın satış: 1.781,79 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.007,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.045,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.034,00 TL

Yarım altın satış: 6.092,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 12.025,00 TL

Tam altın satış: 12.128,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.