1 dolar kaç tl? 24 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

24 Ekim 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 24 Ekim 2023 gününde dolar / TL güne 28,0883 liradan başladı. Euro / TL ise 29,9359 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

Dolar, altın ne kadar oldu? 24 Ekim | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 28,0883 liradan, Euro 29,7587 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarında ise 22 ayar gram altın 1.673,00 TL, çeyrek altın ise 2.991,00 TL'den işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 24 Ekim 2023 Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

24 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

24 Ekim 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 28,0883 TL 28,0947 TL Euro (€) 29,9359 TL 29,9474 TL İngiliz Sterlini (£) 34,4624 TL 34,4784 TL Gram Altın 1.673,00 TL 1.771,20 TL Çeyrek Altın 2.991,00 TL 3.028,00 TL Yarım Altın 6.001,00 TL 6.055,00 TL Tam Altın 11.963,00 TL 12.128,00 TL 1 Dolar (1 $) 28,0883 TL 28,0947 TL

*Altın ve döviz fiyatları 11.00'da yazılmııştır

ABD Doları

28,0883 TL (Alış)

28,0947 TL (Satış)

EURO

29,9359 TL (Alış)

29,9474 TL (Satış)

STERLİN

34,4624 TL (Alış)

34,4784 TL (Satış)

1 DOLAR = 28,0883 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.673,00 TL

Gram altın satış: 1.771,20 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.991,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.028,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.001,00 TL

Yarım altın satış: 6.055,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.963,00 TL

Tam altın satış: 12.058,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.