1 dolar kaç tl? 26 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

26 Ekim 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 26 Ekim 2023 gününde dolar / TL güne 28,1564 liradan başladı. Euro / TL ise 29,7283 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

Dolar, altın ne kadar oldu? 26 Ekim | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 28,1564 liradan, Euro 29,7283 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarında ise 22 ayar gram altın 1.666,38 TL, çeyrek altın ise 2.980,00 TL'den işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 26 Ekim 2023 Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

26 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

26 Ekim 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 15.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 28,1564 TL 28,1610 TL Euro (€) 29,7283 TL 29,7535 TL İngiliz Sterlini (£) 34,0705 TL 34,0888 TL Gram Altın 1.666,38 TL 1.760,92 TL Çeyrek Altın 2.980,00 TL 3.010,00 TL Yarım Altın 5.977,00 TL 6.020,00 TL Tam Altın 11.917,00 TL 11.992,00 TL 1 Dolar (1 $) 28,1564 TL 28,1610 TL

*Altın ve döviz fiyatları 15.00'da yazılmııştır

ABD Doları

28,1564 TL (Alış)

28,1610 TL (Satış)

EURO

29,7283 TL (Alış)

29,7535 TL (Satış)

STERLİN

34,0705 TL (Alış)

34,0888 TL (Satış)

1 DOLAR = 28,1564 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.666,38 TL

Gram altın satış: 1.760,92 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.980,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.010,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.977,00 TL

Yarım altın satış: 6.020,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.917,00 TL

Tam altın satış: 11.992,00 TL

*Altın fiyatları 15.00’da yazılmıştır.