1 dolar kaç tl? 27 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

27 Ekim 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 27 Ekim 2023 gününde dolar / TL güne 28,1645 liradan başladı. Euro / TL ise 29,7820 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

Dolar, altın ne kadar oldu? 27 Ekim | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 28,1645 liradan, Euro 29,7820 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarında ise 22 ayar gram altın 1.669,95 TL, çeyrek altın ise 2.985,00 TL'den işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 27 Ekim 2023 Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

27 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

27 Ekim 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 12.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 28,1645 TL 28,1856 TL Euro (€) 29,7820 TL 29,7988 TL İngiliz Sterlini (£) 34,1935 TL 34,2147 TL Gram Altın 1.669,95 TL 1.764,72 TL Çeyrek Altın 2.985,00 TL 3.016,00 TL Yarım Altın 5.989,00 TL 6.032,00 TL Tam Altın 11.941,00 TL 12.014,00 TL 1 Dolar (1 $) 28,1645 TL 28,1856 TL

*Altın ve döviz fiyatları 12.00'da yazılmııştır

ABD Doları

28,1645 TL (Alış)

28,1856 TL (Satış)

EURO

29,7820 TL (Alış)

29,7988 TL (Satış)

STERLİN

34,1935 TL (Alış)

34,2147 TL (Satış)

1 DOLAR = 28,1645 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.669,95 TL

Gram altın satış: 1.764,72 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.985,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.016,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.989,00 TL

Yarım altın satış: 6.032,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.941,00 TL

Tam altın satış: 12.014,00 TL

*Altın fiyatları 12.00’da yazılmıştır.