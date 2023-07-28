1 dolar kaç tl? 28 Temmuz 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

28 Temmuz 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 28 Temmuz 2023 gününde dolar / TL güne 26,9466 liradan başladı. Euro / TL ise 29,5478 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

Dolar, altın ne kadar oldu? 28 Temmuz 2023 | 28 Temmuz 2023 günü İstanbul serbest piyasada dolar 26,9466 liradan, Euro 29,5478 liradan güne başladı. serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 28 Temmuz 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

17 Temmuz 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

17 Temmuz 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 08.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 26,9466 TL 26,9522 TL Euro (€) 29,5478 TL 29,5583 TL İngiliz Sterlini (£) 34,5267 TL 34,5533 TL Gram Altın 1.542,56 TL 1.631,57 TL Çeyrek Altın 2.758,00 TL 2.787,00 TL Yarım Altın 5.499,00 TL 5.574,00 TL Tam Altın 10.869,07 TL 11.085,81 TL 1 Dolar (1 $) 26,9466 TL 26,9522 TL

ABD Doları

26,9466 TL (Alış)

26,9522 TL(Satış)

EURO

29,5478 TL (Alış)

TL (Alış) 29,5583 TL (Satış)

STERLİN

34,5267 TL (Alış)

34,5533 TL (Satış)

1 DOLAR = 26,9466 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.542,56 TL

TL Gram altın satış: 1.631,57 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.758,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.787,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.499,00 TL

TL Yarım altın satış: 5.574,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 10.869,07 TL

Tam altın satış: 11.085,81 TL

*Altın fiyatları 11.17’de yazılmıştır.