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1 dolar kaç tl? 28 Temmuz 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

28 Temmuz 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 28 Temmuz 2023 gününde dolar / TL güne 26,9466 liradan başladı. Euro / TL ise 29,5478 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

BirBilgi
  • 28.07.2023 12:15
  • Giriş: 28.07.2023 12:15
  • Güncelleme: 28.07.2023 12:23
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1 dolar kaç tl? 28 Temmuz 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, altın ne kadar oldu? 28 Temmuz 2023 | 28 Temmuz 2023 günü İstanbul serbest piyasada dolar 26,9466 liradan, Euro 29,5478 liradan güne başladı. serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 28 Temmuz 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

17 Temmuz 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

17 Temmuz 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 08.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL)
ABD Doları (USD / $) 26,9466 TL 26,9522 TL
Euro (€) 29,5478 TL 29,5583 TL
İngiliz Sterlini (£) 34,5267 TL 34,5533 TL
Gram Altın 1.542,56 TL 1.631,57 TL
Çeyrek Altın 2.758,00 TL 2.787,00 TL
Yarım Altın 5.499,00 TL 5.574,00 TL
Tam Altın 10.869,07 TL 11.085,81 TL
1 Dolar (1 $) 26,9466 TL 26,9522 TL

ABD Doları

  • 26,9466 TL (Alış)
  • 26,9522 TL(Satış)

EURO

  • 29,5478 TL (Alış)
  • 29,5583 TL (Satış)

STERLİN

  • 34,5267 TL (Alış)
  • 34,5533 TL (Satış)

1 DOLAR = 26,9466 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış: 1.542,56 TL
  • Gram altın satış: 1.631,57 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış: 2.758,00 TL
  • Çeyrek altın satış: 2.787,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

  • Yarım altın alış: 5.499,00 TL
  • Yarım altın satış: 5.574,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

  • Tam altın alış: 10.869,07 TL
  • Tam altın satış: 11.085,81 TL

*Altın fiyatları 11.17’de  yazılmıştır.

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