1 dolar kaç tl? 28 Temmuz 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
28 Temmuz 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 28 Temmuz 2023 gününde dolar / TL güne 26,9466 liradan başladı. Euro / TL ise 29,5478 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde
Dolar, altın ne kadar oldu? 28 Temmuz 2023 | 28 Temmuz 2023 günü İstanbul serbest piyasada dolar 26,9466 liradan, Euro 29,5478 liradan güne başladı. serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 28 Temmuz 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:
17 Temmuz 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
17 Temmuz 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 08.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|26,9466 TL
|26,9522 TL
|Euro (€)
|29,5478 TL
|29,5583 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|34,5267 TL
|34,5533 TL
|Gram Altın
|1.542,56 TL
|1.631,57 TL
|Çeyrek Altın
|2.758,00 TL
|2.787,00 TL
|Yarım Altın
|5.499,00 TL
|5.574,00 TL
|Tam Altın
|10.869,07 TL
|11.085,81 TL
|1 Dolar (1 $)
|26,9466 TL
|26,9522 TL
ABD Doları
- 26,9466 TL (Alış)
- 26,9522 TL(Satış)
EURO
- 29,5478 TL (Alış)
- 29,5583 TL (Satış)
STERLİN
- 34,5267 TL (Alış)
- 34,5533 TL (Satış)
1 DOLAR = 26,9466 TL
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış: 1.542,56 TL
- Gram altın satış: 1.631,57 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış: 2.758,00 TL
- Çeyrek altın satış: 2.787,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış: 5.499,00 TL
- Yarım altın satış: 5.574,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış: 10.869,07 TL
- Tam altın satış: 11.085,81 TL
*Altın fiyatları 11.17’de yazılmıştır.