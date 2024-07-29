1 dolar kaç tl? 29 Temmuz 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

29 Temmuz 2024 Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 29 Temmuz 2024 gününde dolar / TL güne 32,9674 liradan başladı. Euro / TL ise 35,8258 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin kaç tl oldu detayları haberimizde!

1 dolar kaç tl? 29 Temmuz euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,9674 liradan, Euro 35,8258 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 29 Temmuz 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin fiyatları!

29 TEMMUZ 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

29 Temmuz 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 07.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,9674 TL 32,9811 TL Euro (€) 35,8258 TL 35,8435 TL İngiliz Sterlini (£) 42,4631 TL 42,4832 TL 1 Dolar (1 $) 32,9674 TL 32,9811 TL

1 DOLAR KAÇ TL?

29 Temmuz 2024 saat 07.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 32,9674 TL

32,9674 TL Dolar ($) Satış: 32,9811 TL

EURO

Euro (€) Alış: 35,8258 TL

35,8258 TL Euro (€) Satış: 35,8435 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 42,4631 TL

42,4631 TL Sterlin (£) Satış: 42,4832 TL

1 DOLAR = 32,9674 TL

DÖVİZ VE DOLAR KURLARINDA SON DURUM

Küresel piyasa, ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararları ile yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya pozitif başladı.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, bu hafta gerçekleştirilecek toplantıların bankaların yol haritası konusunda ipuçları vermesi bekleniyor.

ABD'de ekonomik aktivitenin endişe edildiği kadar güç kaybetmeden enflasyonist baskıların azalması, "yumuşak iniş" senaryolarının öne çıkmasını sağlarken, risk iştahını da besliyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.