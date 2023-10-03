1 dolar kaç tl? 3 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
3 Ekim 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 3 Ekim 2023 gününde dolar / TL güne 27,4957 liradan başladı. Euro / TL ise 28,8749 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde
Dolar, altın ne kadar oldu? 3 Ekim | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 27,4957 liradan, Euro 28,8749 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 3 Ekim 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:
3 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
3 Ekim 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|27,4957 TL
|27,5031 TL
|Euro (€)
|28,8749 TL
|28,8879 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|33,2841 TL
|33,2952 TL
|Gram Altın
|1.510,10 TL
|1.606,31 TL
|Çeyrek Altın
|2.700,00 TL
|2.743,00 TL
|Yarım Altın
|5.416,00 TL
|5.487,00 TL
|Tam Altın
|10.801,00 TL
|10.930,00 TL
|1 Dolar (1 $)
|27,4957 TL
|27,5031 TL
*Altın ve döviz fiyatları 11.00'da yazılmııştır
ABD Doları
- 27,4957 TL (Alış)
- 27,5031 TL (Satış)
EURO
- 28,8749 TL (Alış)
- 28,8879 TL (Satış)
STERLİN
- 33,2841 TL (Alış)
- 33,2952 TL (Satış)
1 DOLAR = 27,4957 TL
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış: 1.510,10 TL
- Gram altın satış: 1.606,31 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış: 2.700,00 TL
- Çeyrek altın satış: 2.743,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış: 5.416,00 TL
- Yarım altın satış: 5.487,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış: 10.801,00 TL
- Tam altın satış: 10.930,00 TL
*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.