1 dolar kaç tl? 3 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

3 Ekim 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 3 Ekim 2023 gününde dolar / TL güne 27,4957 liradan başladı. Euro / TL ise 28,8749 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

Dolar, altın ne kadar oldu? 3 Ekim | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 27,4957 liradan, Euro 28,8749 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 3 Ekim 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

3 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

3 Ekim 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 27,4957 TL 27,5031 TL Euro (€) 28,8749 TL 28,8879 TL İngiliz Sterlini (£) 33,2841 TL 33,2952 TL Gram Altın 1.510,10 TL 1.606,31 TL Çeyrek Altın 2.700,00 TL 2.743,00 TL Yarım Altın 5.416,00 TL 5.487,00 TL Tam Altın 10.801,00 TL 10.930,00 TL 1 Dolar (1 $) 27,4957 TL 27,5031 TL

*Altın ve döviz fiyatları 11.00'da yazılmııştır

ABD Doları

27,4957 TL (Alış)

27,5031 TL (Satış)

EURO

28,8749 TL (Alış)

28,8879 TL (Satış)

STERLİN

33,2841 TL (Alış)

33,2952 TL (Satış)

1 DOLAR = 27,4957 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.510,10 TL

Gram altın satış: 1.606,31 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.700,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.743,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.416,00 TL

Yarım altın satış: 5.487,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 10.801,00 TL

Tam altın satış: 10.930,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.