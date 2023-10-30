1 dolar kaç tl? 30 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

27 Ekim 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 30 Ekim 2023 gününde dolar / TL güne 28,2385 liradan başladı. Euro / TL ise 29,9170 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

Dolar, altın ne kadar oldu? 30 Ekim | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 28,2385 liradan, Euro 29,9170 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarında ise 22 ayar gram altın 1.671,72 TL, çeyrek altın ise 2.988,00 TL'den işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 30 Ekim 2023 Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

30 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

30 Ekim 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 12.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 28,2385 TL 28,2481 TL Euro (€) 29,9170 TL 29,9287 TL İngiliz Sterlini (£) 34,2852 TL 34,3099 TL Gram Altın 1.671,72 TL 1.767,83 TL Çeyrek Altın 2.988,00 TL 3.021,00 TL Yarım Altın 5.996,00 TL 6.043,00 TL Tam Altın 11.955,00 TL 12.037,00 TL 1 Dolar (1 $) 28,2385 TL 28,2481 TL

*Altın ve döviz fiyatları 12.00'da yazılmııştır

ABD Doları

28,2385 TL (Alış)

28,2481 TL (Satış)

EURO

29,9170 TL (Alış)

29,9287 TL (Satış)

STERLİN

34,2852 TL (Alış)

34,3099 TL (Satış)

1 DOLAR = 28,2385 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.671,72 TL

Gram altın satış: 1.767,83 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.988,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.021,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.996,00 TL

Yarım altın satış: 6.043,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.955,00 TL

Tam altın satış: 12.037,00 TL

*Altın fiyatları 12.00’da yazılmıştır.