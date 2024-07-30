1 dolar kaç tl? 30 Temmuz 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

30 Temmuz 2024 Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 30 Temmuz 2024 gününde dolar / TL güne 33,0794 liradan başladı. Euro / TL ise 35,8367 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin kaç tl oldu detayları haberimizde!

1 dolar kaç tl? 30 Temmuz euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,0794 liradan, Euro 35,8367 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 30 Temmuz 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin fiyatları!

30 TEMMUZ 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

30 Temmuz 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 33,0794 TL 33,0874 TL Euro (€) 35,8367 TL 35,8512 TL İngiliz Sterlini (£) 42,5665 TL 42,5772 TL 1 Dolar (1 $) 33,0794 TL 33,0874 TL

1 DOLAR KAÇ TL?

30 Temmuz 2024 saat 10.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 33,0794 TL

33,0794 TL Dolar ($) Satış: 33,0874 TL

EURO

Euro (€) Alış: 35,8367 TL

35,8367 TL Euro (€) Satış: 35,8512 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 42,5665 TL

42,5665 TL Sterlin (£) Satış: 42,5772 TL

1 DOLAR = 33,0794 TL

DÖVİZ VE DOLAR KURLARINDA SON DURUM

Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısındaki eriyişi sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 33,0650 liradan, euro 35,7790 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 33,0630 liradan alınan dolar, 33,0650 liradan satılıyor. 35,7770 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 35,7790 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 33,2010 lira, euronun satış fiyatı ise 35,7410 lira olmuştu.