1 dolar kaç tl? 31 Temmuz 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

31 Temmuz 2024 gününde dolar / TL güne 33,1431 liradan başladı. Euro / TL ise 35,9346 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin kaç tl oldu detayları haberimizde!

1 dolar kaç tl? 31 Temmuz euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,1431 liradan, Euro 35,9346 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 31 Temmuz 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin fiyatları!

31 TEMMUZ 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

31 Temmuz 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 13.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 33,1431 TL 33,1496 TL Euro (€) 35,9346 TL 35,9462 TL İngiliz Sterlini (£) 42,5698 TL 42,5810 TL 1 Dolar (1 $) 33,1431 TL 33,1496 TL

1 DOLAR KAÇ TL?

31 Temmuz 2024 saat 13.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 33,1431 TL

33,1431 TL Dolar ($) Satış: 33,1496 TL

EURO

Euro (€) Alış: 35,9346 TL

35,9346 TL Euro (€) Satış: 35,9462 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 42,5698 TL

42,5698 TL Sterlin (£) Satış: 42,5810 TL

1 DOLAR = 33,1431 TL

DÖVİZ VE DOLAR KURLARINDA SON DURUM

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izlerken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini sürpriz bir artırımla yüzde 0,25'e çıkardı.

ABD'de Fed'in faiz kararı, açıklanacak makroekonomik veriler ve bilançolarla haftanın ikinci yarısında piyasalarda oynaklığın artması bekleniyor.

Fed'in bugün politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin bankanın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği öngörülüyor.