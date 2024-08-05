1 dolar kaç tl? 5 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

5 Ağustos 2024 gününde dolar güne 33,2948 liradan başladı. euro ise 35,8647 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin kaç tl oldu detayları haberimizde!

1 dolar kaç tl? 5 Ağustos euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,2948 liradan, Euro 36,3574 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 5 Ağustos 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin fiyatları!

5 AĞUSTOS 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

5 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 33,2948 TL 33,3174 TL Euro (€) 36,3574 TL 36,4200 TL İngiliz Sterlini (£) 42,4148 TL 42,5158 TL 1 Dolar (1 $) 33,2948 TL 33,3174 TL

1 DOLAR KAÇ TL?

5 Ağustos 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 33,2948 TL

33,2948 TL Dolar ($) Satış: 33,3174 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,3574 TL

36,3574 TL Euro (€) Satış: 36,4200 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 42,4148 TL

42,4148 TL Sterlin (£) Satış: 42,5158 TL

DÖVİZ VE DOLAR KURLARINDA SON DURUM

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesi nedeniyle jeopolitik risklerin artmasıyla döviz kurunda hareketlilik yeniden başladı.

Haftanın ilk işlem günü rekor tazeleyen dolar/TL, güne 33,2948 seviyesinde başladı. Euro ise 36,3574 liradan güne başlayarak rekorunu tazeledi.