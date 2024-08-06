1 dolar kaç tl? 6 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?
6 Ağustos 2024 gününde dolar güne 33,3183 liradan başladı. euro ise 36,5131 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin kaç tl oldu detayları haberimizde!
1 dolar kaç tl? 6 Ağustos euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,3183 liradan, Euro 36,5131 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 6 Ağustos 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin fiyatları!
6 AĞUSTOS 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
6 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|33,3183 TL
|33,3586 TL
|Euro (€)
|36,5131 TL
|36,5816 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|42,5577 TL
|42,6315 TL
|1 Dolar (1 $)
|33,3183 TL
|33,3586 TL
*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.
1 DOLAR KAÇ TL?
6 Ağustos 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:
ABD Doları
- Dolar ($) Alış: 33,3183 TL
- Dolar ($) Satış: 33,3586 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 36,5131 TL
- Euro (€) Satış: 36,5816 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 42,5577 TL
- Sterlin (£) Satış: 42,6315 TL
DÖVİZ VE DOLAR KURLARINDA SON DURUM
Haftanın ikinci işlem günü rekor tazeleyen dolar/TL, güne 33,2724 seviyesinde başladı. Euro ise 36,5339 liradan güne başlayarak rekorunu tazeledi.