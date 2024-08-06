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1 dolar kaç tl? 6 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

6 Ağustos 2024 gününde dolar güne 33,3183 liradan başladı. euro ise 36,5131 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin kaç tl oldu detayları haberimizde!

BirBilgi
  • 06.08.2024 09:12
  • Giriş: 06.08.2024 09:12
  • Güncelleme: 06.08.2024 09:23
1 dolar kaç tl? 6 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

1 dolar kaç tl? 6 Ağustos euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,3183 liradan, Euro 36,5131 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 6 Ağustos 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin fiyatları!

6 AĞUSTOS 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

6 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

VarlıkAlış (TL)Satış (TL)
ABD Doları (USD / $)33,3183 TL33,3586 TL
Euro (€)36,5131 TL36,5816 TL
İngiliz Sterlini (£)42,5577 TL42,6315 TL
1 Dolar (1 $)33,3183 TL33,3586 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

1 DOLAR KAÇ TL?

6 Ağustos 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

  • Dolar ($) Alış: 33,3183 TL
  • Dolar ($) Satış: 33,3586 TL

EURO

  • Euro (€) Alış: 36,5131 TL
  • Euro (€) Satış: 36,5816 TL

STERLİN

  • Sterlin (£) Alış: 42,5577 TL
  • Sterlin (£) Satış: 42,6315 TL

DÖVİZ VE DOLAR KURLARINDA SON DURUM

Haftanın ikinci işlem günü rekor tazeleyen dolar/TL, güne 33,2724 seviyesinde başladı. Euro ise 36,5339 liradan güne başlayarak rekorunu tazeledi.

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