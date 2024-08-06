1 dolar kaç tl? 6 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

6 Ağustos 2024 gününde dolar güne 33,3183 liradan başladı. euro ise 36,5131 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin kaç tl oldu detayları haberimizde!

1 dolar kaç tl? 6 Ağustos euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,3183 liradan, Euro 36,5131 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 6 Ağustos 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin fiyatları!

6 AĞUSTOS 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

6 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 33,3183 TL 33,3586 TL Euro (€) 36,5131 TL 36,5816 TL İngiliz Sterlini (£) 42,5577 TL 42,6315 TL 1 Dolar (1 $) 33,3183 TL 33,3586 TL

1 DOLAR KAÇ TL?

6 Ağustos 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 33,3183 TL

33,3183 TL Dolar ($) Satış: 33,3586 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,5131 TL

36,5131 TL Euro (€) Satış: 36,5816 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 42,5577 TL

42,5577 TL Sterlin (£) Satış: 42,6315 TL

DÖVİZ VE DOLAR KURLARINDA SON DURUM

Haftanın ikinci işlem günü rekor tazeleyen dolar/TL, güne 33,2724 seviyesinde başladı. Euro ise 36,5339 liradan güne başlayarak rekorunu tazeledi.