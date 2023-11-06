1 dolar kaç tl? 6 Kasım 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

6 Kasım 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 6 Kasım 2023 gününde dolar / TL güne 28,4277 liradan başladı. Euro / TL ise 30,5720 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

Dolar, altın ne kadar oldu? 6 Kasım | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 28,4277 liradan, Euro 30,5720 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarında ise 22 ayar gram altın 1.675,39 TL, çeyrek altın ise 2.995,00 TL'den işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 6 Kasım 2023 Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

6 Kasım 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

6 Kasım 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 28,4277 TL 28,4348 TL Euro (€) 30,5720 TL 30,5854 TL İngiliz Sterlini (£) 35,2602 TL 35,2760 TL Gram Altın 1.675,39 TL 1.774,79 TL Çeyrek Altın 2.995,00 TL 3.033,00 TL Yarım Altın 6.008,00 TL 6.066,00 TL Tam Altın 11.980,00 TL 12.083,00 TL 1 Dolar (1 $) 28,4277 TL 28,4348 TL

*Altın ve döviz fiyatları 11.00'da yazılmııştır

ABD Doları

28,4277 TL (Alış)

28,4348 TL (Satış)

EURO

30,5720 TL (Alış)

30,5854 TL (Satış)

STERLİN

35,2602 TL (Alış)

35,2760 TL (Satış)

1 DOLAR = 28,4277 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.675,39 TL

Gram altın satış: 1.774,79 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.995,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.033,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.008,00 TL

Yarım altın satış: 6.066,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.980,00 TL

Tam altın satış: 12.083,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.