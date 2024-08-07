1 dolar kaç tl? 7 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

7 Ağustos 2024 gününde dolar güne 33,5586 liradan başladı. euro ise 36,6750 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin kaç tl oldu detayları haberimizde!

1 dolar kaç tl? 7 Ağustos euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,5586 liradan, Euro 36,6750 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, 1 dolar kaç tl? 7 Ağustos 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

7 AĞUSTOS 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

7 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 33,5586 TL 33,5835 TL Euro (€) 36,6750 TL 36,6876 TL İngiliz Sterlini (£) 42,6473 TL 42,6618 TL 1 Dolar (1 $) 33,5586 TL 33,5835 TL

1 DOLAR KAÇ TL?

7 Ağustos 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 33,5586 TL

33,5586 TL Dolar ($) Satış: 33,5835 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,6750 TL

36,6750 TL Euro (€) Satış: 36,6876 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 42,6473 TL

42,6473 TL Sterlin (£) Satış: 42,6618 TL

DÖVİZ VE DOLAR KURLARINDA SON DURUM

Küresel piyasalar, Fed yetkililerinden gelen "güvercin" tondaki açıklamalar ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) yetkililerinin piyasaların istikrarsız olması durumunda BoJ'un faiz artırımına gitmeyeceğine dair açıklamalarıyla pozitif seyrediyor.

Küresel piyasalarda, pazartesi günü görülen tarihi satış baskısının etkileri törpülenirken, bunda merkez bankalarının rahatlatıcı açıklamalarının büyük payı bulunuyor.

Analistler, Fed yetkililerinin resesyon endişelerine karşı "güvercin" tondaki açıklamalarının ardından yatırımcıların endişelerinin azalmış göründüğünü belirtti.

Piyasalarda durgunluk endişelerinin abartılmış olabileceğini dile getiren analistler, bankanın faizleri acilen indirmesini gerektirecek yeterli kanıt olmadığını kaydetti.

ABD'de ekonomik verilerin üçüncü çeyrekte hala güçlü bir ekonomik büyümeye işaret etmesi resesyon endişelerinin azalmasında etkili oldu. Buna göre, Atlanta Fed 3. çeyreğe ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,5'ten, yüzde 2,9'a çıkardı.

Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılırken, yüzde 65 ihtimalle 50 baz puanlık bir indirim yapabileceği tahmin ediliyor.

Dün 10 baz puan artarak yüzde 3,89'a çıkan ABD'de 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 3,90'nın üzerinde bulunuyor.

DOLAR ENDEKSİ 103 SEVİYESİNİN ÜZERİNDE

Dolar endeksi 103 seviyesinin üzerine çıktı. Dün yüzde 0,8 azalışla 2 bin 390 dolardan kapanan altının ons fiyatı bugün de önceki kapanışın hemen üzerinde seyrediyor.

Dün günü yüzde 1,3 azalarak 76,2 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı ise bugün yüzde 0,3 artışla 76,5 dolar seviyelerinde.

Küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da yükselen tansiyonun ardından çatışmaların daha geniş alana yayılma ihtimali, petrol piyasalarında arz endişelerine yol açtı.

New York borsası, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesiyle pazartesi günü yaşanan satış baskısının ardından toparlanma göstererek salı gününü yükselişle tamamladı.

Açıklanan verilere göre, ABD'nin dış ticaret açığı, haziranda aylık bazda yüzde 2,5 azalarak 73,1 milyar dolara gerilemesine karşın piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Pazartesi günü sert düşüş kaydeden büyük teknoloji şirketlerinin hisselerinde de dün toparlanma görüldü. Bu şirketlerden Nvidia'nın hisseleri yüzde 3,8, Microsoft'un hisseleri yüzde 1,1 ve Meta'nın hisseleri yüzde 3,9 arttı.

Devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçları da yatırımcılar tarafından takip edilirken, Palantir Technologies'in hisseleri, şirketin yıllık gelir ve kar tahminlerini bu yıl ikinci kez artırması sonrası yüzde 10,4 değer kazandı.

Caterpillar'ın hisseleri, şirketin düzeltilmiş karında artış kaydedilmesinin ardından yüzde 3 yükseldi. Uber'in hisseleri de şirketin geliri ve karının ikinci çeyrekte beklentileri aşması sonrası yüzde 10,9 arttı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,76, S&P 500 endeksi yüzde 1,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,98 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar da güne yükselişle başladı.

EURO BÖLGESİ

Avrupa borsaları dün karışık seyirle kapanmasına karşın pazartesi günkü sert satış baskısının ardından enerji ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişler dikkati çekti.

Avrupa'daki açıklanan verilerden karışık sinyaller gelmeye devam ediyor. Almanya'da fabrika siparişleri, haziranda otomotiv sektöründeki artışın etkisiyle aylık bazda yüzde 3,9 yükseldi.

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,3 geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23, Almanya'da DAX 40 endeksi 0,09 artarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, güne yükselişle başladı.

ASYA BORSALARI

Asya borsalarında da BoJ Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida'nın piyasaların istikrarsız olması durumunda BoJ'un faiz artırımına gitmeyeceğine dair açıklamalarının ardından pozitif bir seyir izleniyor.

Uchida, yurt içindeki ve yurt dışındaki finansal ve sermaye piyasalarındaki gelişmelerin son derece oynak olması nedeniyle mevcut politika faiz oranıyla parasal genişlemeyi şimdilik sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Bu gelişmelerle yendeki değer kaybı da hızlandı. Dolar/yen paritesi bugün yüzde 2,3 artışla 147,5 seviyesinin üzerinde seyrediyor.

Öte yandan Çin'de haziran ayında yüzde 8,6 artan ihracat temmuz ayında yüzde 7 artış kaydetti. Ülkede, artış hızında yavaşlama görülen ihracat verisi aynı zamanda beklentilerin altında kaldı.

Ülkede ithalat ise yüzde 7,2 artarak yüzde 3,2 olan beklentinin oldukça üzerinde gerçekleşti.

Bu arada, Çin Merkez Bankası (PBoC), 2020'den bu yana ilk kez finans piyasasına kısa vadeli nakit enjeksiyonu yapmama kararı aldı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 3 Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazandı.

Piyasalarda bugün 17.30 açıklanacak Türkiye, temmuz ayı hazine nakit dengesi takip edilecek.