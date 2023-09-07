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1 dolar kaç tl? 7 Eylül 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

7 Eylül 2023 - Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasıı yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 7 Eylül 2023 gününde dolar / TL güne 26,8225 liradan başladı. Euro / TL ise 28,7515 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

BirBilgi
  • 07.09.2023 14:36
  • Giriş: 07.09.2023 14:36
  • Güncelleme: 07.09.2023 14:44
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1 dolar kaç tl? 7 Eylül 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, altın ne kadar oldu? 7 Eylül | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 26,8225 liradan, Euro 28,7515 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 7 Eylül 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

7 Eylül 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

7 Eylül 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 08.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL)
ABD Doları (USD / $) 26,8225 TL 26,8304 TL
Euro (€) 28,7515 TL 28,7635 TL
İngiliz Sterlini (£) 33,4450 TL 33,4620 TL
Gram Altın 1.657,19 TL 1.657,45 TL
Çeyrek Altın 2.754,00 TL 2.783,00 TL
Yarım Altın 5.525,00 TL 5.566,00 TL
Tam Altın 11.015,00 TL 11.089,00 TL
1 Dolar (1 $) 26,8225 TL 26,8304 TL

*Altın ve döviz fiyatları 16.00'da yazılmııştır

ABD Doları

  • 26,8225 TL (Alış)
  • 26,8304 TL(Satış)

EURO

  • 28,7515 TL (Alış)
  • 28,7635 TL (Satış)

STERLİN

  • 33,4450 TL (Alış)
  • 33,4620 TL (Satış)

1 DOLAR = 26,8225 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış: 1.657,19 TL
  • Gram altın satış: 1.657,45 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış: 2.754,00 TL
  • Çeyrek altın satış: 2.783,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

  • Yarım altın alış: 5.525,00 TL
  • Yarım altın satış: 5.566,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

  • Tam altın alış: 11.015,00 TL
  • Tam altın satış: 11.089,00 TL

*Altın fiyatları 12.00’da  yazılmıştır.

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