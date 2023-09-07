1 dolar kaç tl? 7 Eylül 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
7 Eylül 2023 - Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasıı yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 7 Eylül 2023 gününde dolar / TL güne 26,8225 liradan başladı. Euro / TL ise 28,7515 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde
Dolar, altın ne kadar oldu? 7 Eylül | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 26,8225 liradan, Euro 28,7515 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 7 Eylül 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:
7 Eylül 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
7 Eylül 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 08.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|26,8225 TL
|26,8304 TL
|Euro (€)
|28,7515 TL
|28,7635 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|33,4450 TL
|33,4620 TL
|Gram Altın
|1.657,19 TL
|1.657,45 TL
|Çeyrek Altın
|2.754,00 TL
|2.783,00 TL
|Yarım Altın
|5.525,00 TL
|5.566,00 TL
|Tam Altın
|11.015,00 TL
|11.089,00 TL
|1 Dolar (1 $)
|26,8225 TL
|26,8304 TL
*Altın ve döviz fiyatları 16.00'da yazılmııştır
ABD Doları
- 26,8225 TL (Alış)
- 26,8304 TL(Satış)
EURO
- 28,7515 TL (Alış)
- 28,7635 TL (Satış)
STERLİN
- 33,4450 TL (Alış)
- 33,4620 TL (Satış)
1 DOLAR = 26,8225 TL
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış: 1.657,19 TL
- Gram altın satış: 1.657,45 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış: 2.754,00 TL
- Çeyrek altın satış: 2.783,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış: 5.525,00 TL
- Yarım altın satış: 5.566,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış: 11.015,00 TL
- Tam altın satış: 11.089,00 TL
*Altın fiyatları 12.00’da yazılmıştır.