1 dolar kaç tl? 7 Kasım 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

7 Kasım 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 7 Kasım 2023 gününde dolar / TL güne 28,4783 liradan başladı. Euro / TL ise 30,4941 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

Dolar, altın ne kadar oldu? 7 Kasım | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 28,4783 liradan, Euro 30,4941 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarında ise 22 ayar gram altın 1.668,61 TL, çeyrek altın ise 2.984,00 TL'den işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 7 Kasım 2023 Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

7 Kasım 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

7 Kasım 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 28,4783 TL 28,4872 TL Euro (€) 30,4941 TL 30,5118 TL İngiliz Sterlini (£) 35,1218 TL 35,1438 TL Gram Altın 1.668,61 TL 1.765,70 TL Çeyrek Altın 2.984,00 TL 3.018,00 TL Yarım Altın 5.985,00 TL 6.037,00 TL Tam Altın 11.934,00 TL 12.024,00 TL 1 Dolar (1 $) 28,4783 TL 28,4872 TL

*Altın ve döviz fiyatları 11.00'da yazılmııştır

ABD Doları

28,4783 TL (Alış)

28,4872 TL (Satış)

EURO

30,4941 TL (Alış)

30,5118 TL (Satış)

STERLİN

35,1218 TL (Alış)

35,1438 TL (Satış)

1 DOLAR = 28,4783 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.668,61 TL

Gram altın satış: 1.765,70 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.984,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.018,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.985,00 TL

Yarım altın satış: 6.037,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.934,00 TL

Tam altın satış: 12.024,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.