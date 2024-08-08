1 dolar kaç tl? 8 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

8 Ağustos 2024 gününde dolar güne 33,5412 liradan başladı. euro ise 36,7924 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin kaç tl oldu detayları haberimizde!

1 dolar kaç tl? 8 Ağustos euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,5412 liradan, Euro 36,7924 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, 1 dolar kaç tl? 8 Ağustos 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

8 AĞUSTOS 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

8 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 33,5412 TL 33,5505 TL Euro (€) 36,7924 TL 36,8105 TL İngiliz Sterlini (£) 42,6837 TL 42,7652 TL 1 Dolar (1 $) 33,5412 TL 33,5505 TL

1 DOLAR KAÇ TL?

8 Ağustos 2024 saat 10.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 33,5412 TL

33,5412 TL Dolar ($) Satış: 33,5505 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,7924 TL

36,7924 TL Euro (€) Satış: 36,8105 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 42,6837 TL

42,6837 TL Sterlin (£) Satış: 42,7652 TL

DÖVİZ VE DOLAR KURLARINDA SON DURUM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın üçüncü enflasyon raporunu bugün açıklayacak. Yıl sonu enflasyon tahmininde değişiklik olmayacağı düşünülüyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın soru cevap bölümünde vereceği mesajlar da merakla bekleniyor.

ABD’den son gelen ekonomik verilerin resesyona işaret etmesiyle piyasalar hareketlendi. ABD’de iş gücü verilerinin beklentilerin altında kalması resesyon ihtimalini kuvvetlendirdi.

Goldman Sachs’ın ardından JP Morgan da ABD resesyon ihtimalinin arttığı görüşünü paylaştı. Bankanın Bruce Kasman’ın da aralarında olduğu ekonomistlerine göre ABD’de resesyon ihtimali yüzde 25’ten yüzde 35’e yükseldi. Ekonomistler, “ABD’den gelen haberler iş gücü talebinde beklenenden daha keskin bir zayıflamaya ve iş gücü kaybının erken sinyallerine işaret ediyor” dedi.