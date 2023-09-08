Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

1 dolar kaç tl? 8 Eylül 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

8 Eylül 2023 - Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 8 Eylül 2023 gününde dolar / TL güne 26,8447 liradan başladı. Euro / TL ise 28,7643 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

BirBilgi
  • 08.09.2023 11:21
  • Giriş: 08.09.2023 11:21
  • Güncelleme: 08.09.2023 11:27
Abone Olgoogle-news
1 dolar kaç tl? 8 Eylül 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, altın ne kadar oldu? 8 Eylül | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 26,8447 liradan, Euro 28,7643 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 8 Eylül 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

8 Eylül 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

8 Eylül 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 08.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL)
ABD Doları (USD / $) 26,8447 TL 26,8508 TL
Euro (€) 28,7643 TL 28,7732 TL
İngiliz Sterlini (£) 33,5417 TL 33,5562 TL
Gram Altın 1.542,47 TL 1.634,35 TL
Çeyrek Altın 2.758,00 TL 2.792,00 TL
Yarım Altın 5.533,00 TL 5.584,00 TL
Tam Altın 11.032,00 TL 11.126,00 TL
1 Dolar (1 $) 26,8447 TL 26,8304 TL

*Altın ve döviz fiyatları 11.00'da yazılmııştır

ABD Doları

  • 26,8447 TL (Alış)
  • 26,8508 TL (Satış)

EURO

  • 28,7643 TL (Alış)
  • 28,7732 TL (Satış)

STERLİN

  • 33,5417 TL (Alış)
  • 33,5562 TL (Satış)

1 DOLAR = 26,8447 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış: 1.542,47 TL
  • Gram altın satış: 1.634,35 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış: 2.758,00 TL
  • Çeyrek altın satış: 2.792,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

  • Yarım altın alış: 5.533,00 TL
  • Yarım altın satış: 5.584,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

  • Tam altın alış: 11.032,00 TL
  • Tam altın satış: 11.126,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da  yazılmıştır.

BirGün'e Abone Ol