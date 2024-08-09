1 dolar kaç tl? 9 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

1 dolar kaç tl? 9 Ağustos euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,5629 liradan, Euro 36,6856 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, 1 dolar kaç tl? 9 Ağustos 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

9 AĞUSTOS 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

9 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 33,5629 TL 33,5723 TL Euro (€) 36,6856 TL 36,7019 TL İngiliz Sterlini (£) 42,8794 TL 42,9076 TL 1 Dolar (1 $) 33,5629 TL 33,5723 TL

1 DOLAR KAÇ TL?

9 Ağustos 2024 saat 11.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 33,5629 TL

33,5629 TL Dolar ($) Satış: 33,5723 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,6856 TL

36,6856 TL Euro (€) Satış: 36,7019 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 42,8794 TL

42,8794 TL Sterlin (£) Satış: 42,9076 TL

DÖVİZ VE DOLAR KURLARINDA SON DURUM

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 103,2 seviyelerinde, altının ons fiyatı yüzde 0,3 azalışla 2 bin 421 dolar seviyelerinde, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 78,9 dolar seviyelerinde seyrediyor.

DOLAR/TL, REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

TÜİK'in 5 Temmuz'da açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,94 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,78, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 41,37 olarak gerçekleşti.

Enflasyon verilerinin ardından döviz kurunda yukarı yönlü hareketlilik yaşandı. Hafta başında piyasa açılışında yatay seyirde hareket eden dolar/TL, salı günü 4 kez rekor tazeledi. Dolar/TL hafta boyunca yukarı yönlü hareketliliğini sürdürdü.