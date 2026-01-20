1. dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı! 2025-2026 1. dönem AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin merakla beklediği açıklama geldi. 1. dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı ve sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde yapılan sınavlara katılan binlerce öğrenci, 2025-2026 1. dönem AÖL sınav sonucu sorgulama işlemlerini nasıl yapacağını araştırıyor.

1. DÖNEM AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem (2025/1) sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Yapılan resmi açıklamada, “Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav sonuçları açıklanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILDI?

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavları, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde uygulandı.

Sınavların ardından öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmıştı. Beklenen duyuru MEB tarafından yapıldı ve sonuçlar erişime açıldı.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖL sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sistemi üzerinden sorgulama yapabiliyor.

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nde kayıtlı öğrenciler;

Öğrenci giriş ekranına T.C. kimlik numarası ile giriş yapar

Sınav sonuç bilgilerini sistem üzerinden görüntüler

2025-2026 1. dönem AÖL sınav sonucu sorgulama işlemleri, aol.meb.gov.tr uzantılı resmi öğrenci giriş ekranı üzerinden yapılmaktadır.

AÖL SINAV SONUCU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ SÜRECİ

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar için süreç de açıklandı.

Adaylar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 takvim günü içinde itiraz başvurusunda bulunabilecek.

AÖL İtiraz Ücreti ve Başvuru Yöntemi

İtiraz işlemleri için adayların;

T.C. Ziraat Bankası

Türkiye Vakıflar Bankası

Halk Bankası

şubelerinden herhangi birine, kendilerine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dahil 50 TL itiraz ücretini yatırmaları gerekiyor.

Ödeme sonrası itirazlar, e-İtiraz Modülü üzerinden yapılmaktadır.

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME KILAVUZU YAYIMLANDI

MEB tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı AÖL 2. dönem kayıt yenileme kılavuzu da yayımlandı.

Kayıt Yenilememiş veya Beklemeli Öğrenciler

2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. döneminde öğrencilik durumu "Kayıt Yenilememiş" veya "Beklemeli" olan öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini 2 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar yapabilecek.

Durumu Aktif Olan Öğrenciler

Öğrencilik durumu "Aktif" olan öğrenciler ise, kayıt yenileme işlemlerini 20 Ocak – 2 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı AÖL takvimi ile 2. dönem sınav tarihleri de belli oldu.

AÖL 2. dönem sınavları: 14-15 Mart 2026

Sınavlar, MEB tarafından belirlenen merkezlerde uygulanacak.

1. dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

Evet, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem AÖL sınav sonuçları MEB tarafından açıklanmıştır.

AÖL sınav sonuçları nereden öğrenilir?

AÖL sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi öğrenci giriş ekranı üzerinden öğrenilmektedir.

AÖL sınav sonuçlarına itiraz süresi kaç gün?

Adaylar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 takvim günü içinde itiraz edebilir.

AÖL itiraz ücreti ne kadar?

AÖL sınav sonuçlarına itiraz ücreti KDV dahil 50 TL olarak belirlenmiştir.

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 2. dönem sınavları 14-15 Mart 2026 tarihlerinde uygulanacaktır.