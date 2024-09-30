1. dönem ortak sınav ne zaman? 2024-2025 birinci dönem ortaokul, lise ortak sınav tarihi

2024 - 2025 eğitim öğretim yılı başlamasıyla birlikte ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı 1. dönem ortak sınava dair ortak sınav ne zaman sorusu gündeme geldi. Pek çok öğrenci, öğretmen ve veli ortaokul ve lise birinci dönem ortak sınav tarihi araştırmasını yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 6. sınıf Türkçe ve Matematik dersleri ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri için uyguladığı ortak sınav kapsamının genişletildiğini açıkladı. Buna göre artık 6., 7. sınıf Türkçe ve Matematik dersleri ile 9., 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri ortak sınava tabi olacak. Peki, 1. dönem ortak sınav ne zaman? İşte 2024-2025 birinci dönem ortaokul ve lise ortak sınav tarihleri!

1. DÖNEM ORTAK SINAV NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 6., 7. sınıf Türkçe ve matematik ile 9., 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri için ilk dönem birinci ortak sınav tarihleri 30 Ekim - 8 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

2024-2025 BİRİNCİ DÖNEM ORTAOKUL VE LİSE ORTAK SINAV TARİHİ

Ortaokul ve lise öğrencilerinin katılım göstereceği sınıfların ortak sınav tarihleri şu şekilde:

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları

6. sınıf Türkçe: 30 Ekim 2024 Çarşamba,

30 Ekim 2024 Çarşamba, 6. sınıf matematik: 31 Ekim 2024 Perşembe,

31 Ekim 2024 Perşembe, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı: 30 Ekim 2024 Çarşamba,

30 Ekim 2024 Çarşamba, 10. sınıf matematik: 31 Ekim 2024 Perşembe,

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları: