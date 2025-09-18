1 Ekim'den itibaren geçerli olacak: Kredi kartı faiz oranları değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarında indirim yaptı.

TCMB tarafından hazırlanan "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

FAİZ ORANLARI İNDİRİLDİ

Buna göre, kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizleri 25 baz puan düşürüldü.

Akdi faiz yüzde 4,75'ten yüzde 4,5'e, gecikme faizi yüzde 5,05'ten yüzde 4,80'e indirildi.

Bu oranlar 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak.





