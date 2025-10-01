1 Ekim Resmi Gazete kararları | Bugünün Resmi Gazete kararları neler?
Bugün yayımlanan Resmi Gazete kararları yurttaşlar tarafından araştırılıyor. 1920'de kurulan ve 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan Resmi Gazete TBMM, cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri tarafından çıkarılan kanun, kararname, yönetmelik, genelge ve sair mevzuatları yayımlıyor. Bugün yeni çıkan kararların ardından ise 1 Ekim 2025 Resmi Gazete kararları neler araştırması hız kazandı. Peki, 1 Ekim 2025 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!
1 Ekim 2025 tarihli bugünün Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararları arasında yönetmelik düzenlemesi, tebliğ ve ilan bölümü yer aldı. Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde değişiklik yer aldı. çişleri Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik ile sözleşmeli subay ve astsubayların muvazzaflığa geçiş şartları yeniden belirlendi. Peki, 1 Ekim 2025 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!
1 EKİM 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARLARI
–– Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 04/09/2025 Tarihli ve 2025/1572 Sayılı Kararı
–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 26/09/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/35834] Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 8/1/2025 Tarihli ve 2020/33666 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/1/2025 Tarihli ve 2020/36454 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2025 Tarihli ve 2019/37389 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/2/2025 Tarihli ve 2021/22139 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri