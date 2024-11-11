1 Ekim sonrası başlayan sürece işaret edildi: Bahçeli, 'Biz Kardeşiz Ağaçları' dikti

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin genel merkez binası önüne ‘Biz Kardeşiz Ağaçları’ diktiğini duyurdu.

MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin 1 Ekim'den sonra başlattığı sürece işaret edilerek, "Bahçeli’nin 1 Ekimden sonra başlattığı sürecin ardından Göknar, Sedir, Ladin eş kenar olması münasebetiyle vatanın hudutlarının tüm paydaşlarımızda herkese eşit eş kenar üçgenin iç açılarının 60 derece olarak bilinmesinde, tüm milletimizin eşit hak ve hürriyete sahip olunan Türk üçgenin altında huzur içinde yaşamak nitelendirilmesi yapıldı..." denildi.

Açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli’nin Milli ağaçlandırma günü münasebetiyle, “Biz Kardeşiz Ağaçları” Genel Merkezin önüne dikildi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin köklü bir şekilde Türkiye Cumhuriyetini kucaklayan anlayışı ifade etmesi bakımından, Göknar yürütmeyi, Sedir yargıyı, Ladin yasamayı tanımlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli’nin Milli ağaçlandırma günü münasebetiyle, “Biz Kardeşiz Ağaçları” Genel Merkezin önüne dikildi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin köklü bir şekilde Türkiye Cumhuriyetini kucaklayan anlayışı ifade etmesi bakımından,… pic.twitter.com/bzV2aWTGv2 — MHP (@MHP_Bilgi) November 11, 2024

DEM PARTİ TOKALAŞMASI VE SONRASINDA YAŞANANLAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ekim'de TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda DEM Parti Grubu ile tokalaştı.

Bahçeli, DEM Parti Grubu ile tokalaşması hakkında yaptığı açıklamada, "Siyasette hiç kimseyle, hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremeyeceğiz, konuşup çözemeyeceğiz bir şey yoktur" dedi.

"Uzattığım el, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır" diyen Bahçeli, "'Gelin Türkiye partisi olun', 'milli birliğimizde kenetlenin' teklifidir. DEM'e düşen sorumluluk uzanan elin kıymetini anlaması ve eşik olarak değerlendirmesidir" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli'nin DEM Parti Grubu ile tokalaşması hakkında, "Ortada net ve kararlı bir biçimde uzatılan bir el var. Biz Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu tavrı ülkemizin demokrasi mücadelesi için olumlu ve anlamlı buluyoruz" dedi.

15 Ekim'deki MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan PKK lideri Abdullah Öcalan için çağrı yaptı. Bahçeli, "Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin" çağrısını yaptı.

Bahçeli, 22 Ekim'deki Meclis Grup Toplantısında yaptığı çağrısında ise şunları söyledi: "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız."

Bahçeli, MHP'nin 5 Kasım'daki TBMM Grup Toplantısı'nda, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan teröristbaşı, terörün bittiğini, PKK’nın lağvedildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse, haydi DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım" ifadelerini kullandı.