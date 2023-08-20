1 emir savaş demek

Batı Afrika Devletleri Topluluğu Askeri Komiseri, "Emir gelir gelmez Nijer'e müdahale etmeye hazırız" dedi. Burkina Faso ve Mali ise olası bir müdahaleye karşı Nijer’e savaş uçağı yolladı. Kıtada savaş çanları çalıyor.

Dış Haberler

Sahel ülkesi Nijer’de geçen ay gerçekleşen darbenin ardından Batı Afrika’da bölgesel bir savaşın eli kulağında. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah, Nijer'e olası bir müdahalenin tarihinin netleştiğini belirterek, "Emir gelir gelmez Nijer'e müdahale etmeye hazırız" dedi.

DİYALOG YOLU AÇIK

ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanlarının Gana'nın başkenti Akra'da düzenledikleri iki günlük toplantının sonunda konuşan Musah, Nijer'deki siyasi krize son vermek için gösterilen çabaları ve potansiyel insani sorunları tartıştıklarını belirtti.

Müdahalenin tarihini paylaşmayan Musah, operasyonun kısa süreli olacağını ve anayasal düzenin yeniden tesis edilmesini amaçladığını söyledi.

Musah, "Nijer'e savaş ilan etmiyoruz. Diyalog yolu hâlâ açık. Nijer'i askeri iktidardan kurtarmak istiyoruz ki böylece ordu ülkenin öncelikli hedefi olan terörle mücadeleye odaklanabilsin" değerlendirmesinde bulundu.

Mali, Burkina Faso ve Nijer'deki güvenlik durumunun da kötüleştiğini söyleyen Musah, "Askeri müdahale tercih ettiğimiz bir seçenek değil, ancak Nijer'deki 'askeri cuntanın' uzlaşmaz tavrı nedeniyle buna mecburuz" diye konuştu. Askeri yetkili ECOWAS'tan bir heyetin bugün Nijer'e gidebileceği bilgisini de paylaştı.

SAVAŞ UÇAKLARI NİJER'DE

Mali ve Burkina Faso ise ECOWAS’ın Nijer'e olası askeri müdahalesine karşı bu ülkeye savaş uçağı gönderdi.

Nijer devlet televizyonu RTN'de yayımlanan haberde, "Mali ve Burkina Faso, Nijer'e yönelik her türlü saldırıya karşılık vermek üzere savaş uçaklarını konuşlandırarak yayımladıkları ortak bildiride verdikleri taahhütleri somut eyleme dönüştürdü." ifadesi kullanıldı. Haberin görüntülerinde söz konusu uçakların "Super Tucano" tipi savaş uçağı olduğu dikkat çekti.

Askeri yönetimlerin görevde olduğu Burkina Faso ve Mali de daha önce yayınladıkları ortak bildiriyle, ECOWAS'ın Nijer'deki darbenin seyrini değiştirmek üzere başlatmayı planladığı askeri operasyona karşı Nijer'in yanında olduklarını açıklamışlardı.

Bildiride, Nijer'e karşı herhangi bir askeri müdahalenin Burkina Faso ve Mali'ye karşı savaş açmak olduğu uyarısında bulunulmuştu.

NE OLMUŞTU?

Nijer'de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı 26 Temmuz'da mevcut Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum’u alıkoyarak yönetime el koymuştu. Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da geçiş hükümetinin başına geçmişti.

ECOWAS ülkeleri 10 Ağustos'a kadar cunta yönetimine süre vermiş, aksi halde askeri müdahale tehdidinde

bulunmuştu.