1 haftada 334 yangın çıktı

Haber Merkezi

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), son bir haftada orman ve orman dışı olmak üzere toplam 334 yangınla mücadele edildiğini bildirdi. Son bir haftada, İzmir, Antep, Antalya, Denizli başta olmak üzere birçok bölgede yangın çıktı.

OGM, son bir haftada çıkan yangınlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, son bir haftada 148 orman, 186 orman dışı alan yangınla mücadele edildiği belirtildi. İzmir'in Dikili, Bayındır, Urla ve Gaziemir ilçeleri ile Hatay Hassa, Antep Şehitkamil, Muğla Milas, Antalya Serik, Yalova Armutlu, Maraş Onikişubat ile Denizli Çivril ilçeleri başta olmak üzere birçok bölgede ormanlık ve orman dışı alanda yangın çıktı.