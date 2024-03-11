1 haftada 65 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 87 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 65 kişiye işlem yapıldı.

Toplamda 87,11 gram narkotik madde ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 25 olay kapsamında 65 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, bu şahıslardan 16’sı adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde

devam edecektir" denildi.