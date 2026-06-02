1 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI | Zirvedeki diziden bir sürpriz daha!

Televizyon ekranlarında haftanın ilk günü büyük bir rekabete sahne oldu. Pazartesi akşamı bir yanda sezon finaliyle ekrana gelen güçlü bir dizi, diğer yanda milli maç heyecanı vardı. İzleyicilerin merakla beklediği 1 Haziran 2026 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı ve zirvede yine dikkat çeken bir tablo oluştu.

1 Haziran 2026 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu. Kanal D’nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, sezon finali bölümüyle 20+ABC1 kategorisinde 9,95 reyting alarak günü birinci sırada tamamladı.

Dizi, bir puanı aşkın düşüş yaşamasına rağmen liderliği bırakmadı. ATV’de yayınlanan Türkiye-Kuzey Makedonya hazırlık maçı ise 7,78 reytingle listenin ikinci sırasında yer aldı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü sezon finaliyle izleyici karşısına çıktı. Dizi, milli maç rekabetine rağmen 9,95 reytingle günün en çok izlenen programı oldu.

Uzak Şehir’in özet bölümü de 3,96 reytingle üçüncü sıraya yerleşti. Böylece yapım, hem ana bölümü hem de özet yayınıyla ilk 3 içinde yer alarak reyting tablosunda güçlü bir görünüm sergiledi.

ATV’de ekrana gelen Türkiye-Kuzey Makedonya hazırlık maçı, 7,78 reytingle 1 Haziran reyting listesinde ikinci oldu. Milli maç yayını, pazartesi akşamı reyting rekabetinde Uzak Şehir’i en yakından takip eden yayın olarak öne çıktı.

Maç öncesi yayınlanan Milli Maça Doğru programı da 2,00 reytingle dokuzuncu sırada yer aldı. ATV Ana Haber ise 1,83 reytingle ilk 10 listesini tamamladı.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM

1 Haziran 2026 Pazartesi – 20+ABC1

Sıra Program Reyting 1 Uzak Şehir 9,95 2 Türkiye-Kuzey Makedonya Hazırlık Maçı Karşılaşması 7,78 3 Uzak Şehir (Özet) 3,96 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,31 5 Esra Erol'da 2,86 6 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 2,82 7 Cennetin Çocukları 2,51 8 Survivor 2,19 9 Milli Maça Doğru 2,00 10 ATV Ana Haber 1,83

Veri kaynağı: TİAK

1 Haziran 2026 Pazartesi reyting sonuçlarında haber bültenleri arasında en yüksek sırayı Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber aldı. Program, 2,82 reytingle günü altıncı sırada tamamladı.

ATV Ana Haber ise 1,83 reytingle onuncu sırada yer aldı. Böylece 20+ABC1 kategorisinde iki haber yayını ilk 10 listesine girdi.

TRT 1’in sezon sonunda final yapacak olan dizisi Cennetin Çocukları, 2,51 reytingle yedinci sırada yer aldı. Dizi, 1 Haziran reyting listesinde ilk 10 içinde kalmayı sürdürdü.

TV8’in yarışma programı Survivor ise 2,19 reytingle sekizinci sırada yer aldı. Yarışma programı, pazartesi akşamı rekabetinde ilk 10’daki yerini korudu.

1 Haziran 2026 Pazartesi reyting sonuçları, sezon finali yapan Uzak Şehir’in ekran gücünü bir kez daha ortaya koydu. Kanal D’nin dizisi, Türkiye-Kuzey Makedonya hazırlık maçına rağmen 9,95 reytingle zirvede yer aldı. Milli maç ikinci sıraya yerleşirken, Uzak Şehir’in özet bölümü de üçüncü olarak günün en dikkat çeken reyting başarılarından birine imza attı.

