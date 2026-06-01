1 Haziran 2026 Resmi Gazete Kararları | Bugünün Resmi Gazete Kararları

1 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yeni ayın ilk gününde yayımlanan düzenlemeler, kamu kurumlarından üniversitelere, yatırım alanlarından ihale duyurularına kadar birçok konuyu kapsıyor. Özellikle vatandaşlar, iş dünyası ve akademik çevreler tarafından yakından takip edilen Resmi Gazete kararları arasında yönetmelik değişiklikleri ve yeni ihale ilanları dikkat çekiyor. Peki, 1 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete’de hangi kararlar yer aldı? İşte bugünün Resmi Gazete kararlarına ilişkin tüm detaylar.

Resmi Gazete'nin 1 Haziran 2026 tarihli sayısında yürütme ve idare bölümünde çeşitli yönetmelikler yayımlanırken, ilan bölümünde ise ihale duyuruları, yargı ilanları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri yer aldı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ KARARLARI

1 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikler şu şekilde sıralandı:

Bingöl Üniversitesi Üniversite-Sanayi İş Birliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Haliç Üniversitesi İslam Mimarisi ve Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ

Bingöl Üniversitesi Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Bingöl Üniversitesi Üniversite-Sanayi İş Birliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği

Çukurova Üniversitesi bünyesinde lisansüstü eğitim ve öğretim süreçlerini düzenleyen yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Haliç Üniversitesi Yönetmeliğinde Değişiklik

Haliç Üniversitesi İslam Mimarisi ve Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin düzenleme de bugünkü sayıda yer aldı.

AKSARAY'DA 5 JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALEYE ÇIKARILDI

1 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları arasında dikkat çeken başlıklardan biri de Aksaray'da jeotermal kaynak arama sahalarına ilişkin ihale ilanı oldu.

Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, Merkez ve Gülağaç ilçelerinde bulunan toplam 5 jeotermal kaynak arama sahası açık teklif usulüyle ihaleye çıkarıldı.

Jeotermal Sahaların Özellikleri

Bilgi Detay Saha Sayısı 5 İhale Usulü Açık Teklif Ruhsat Süresi 3 Yıl Konum Aksaray Merkez ve Gülağaç Saha Büyüklüğü 350,35 - 4.952,98 Hektar Muhammen Bedel 387.750 TL - 1.606.700 TL Geçici Teminat 11.633 TL - 48.201 TL

İhale Tarihi ve Yeri

Söz konusu jeotermal kaynak arama sahalarına ilişkin ihaleler, 18 Haziran Perşembe günü saat 11.00’de Aksaray İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

İLAN BÖLÜMÜNDE NELER YER ALDI?

Resmi Gazete'nin ilan bölümünde aşağıdaki başlıklar yayımlandı:

Yargı ilanları

Artırma, eksiltme ve ihale ilanları

Çeşitli ilanlar

T.C. Merkez Bankasınca belirlenen devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri

