1 Haziran hangi burç? 1 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 1 Haziran hangi burç sorusu ise 1 Haziran tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 1 Haziran hangi burç? İşte 1 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!
1 Haziran hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 1 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 1 Haziran hangi burç? İşte 1 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!
1 HAZİRAN HANGİ BURÇ?
1 Haziran‘da doğan kişiler ikizler burcuna mensuptur. Boğa burcu, 1 Haziran - 20 Haziran tarihleri arasında doğanları kapsar. hava elementi ile ilişkilendirilen ikizler burcu, zekası, iletişim becerileri ve adaptasyon özellikleriyle bilinir.
1 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
1 Haziran’da doğan ikizler burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
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Zeki ve Meraklı: 1 Haziran doğumlular, bilgiye aç ve sürekli öğrenme isteği olan bireylerdir. Zekaları ve merakları sayesinde yeni bilgilere hızlıca adapte olurlar.
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İletişimci ve Sosyal: 1 Haziran’da doğanlar, iletişim becerileri yüksek, sosyal ve dışa dönük kişilerdir. Konuşkan yapıları ile dikkat çekerler.
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Esnek ve Uyarlanabilir: 1 Haziran doğumlular, değişime hızlı uyum sağlayan ve esnek bir yapıya sahiptirler. Yeni durumlara ve çevrelere kolayca adapte olabilirler.
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Duygusal ve İkircikli: 1 Haziran’da doğanlar, duygusal olarak iniş çıkışlar yaşayabilir ve karar verirken ikilemde kalabilirler.
1 HAZİRAN’DA DOĞAN ÜNLÜLER
- 1633 - Geminiano Montanari, İtalyan gök bilimci (ö. 1687)
- 1780 - Carl von Clausewitz, Prusyalı general ve entelektüel (ö. 1831)
- 1796 - Sadi Carnot, Fransız fizikçi (ö. 1832)
- 1801 - Brigham Young, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin ikinci başkanı (ö. 1877)
- 1804 - Mihail Glinka, Rus asıllı klasik müzik bestecisi (ö. 1857)
- 1815 - Otto, Yunanistan'ın ilk Kralı (ö. 1867)
- 1843 - Henry Faulds, İskoç doktor, misyoner ve bilim insanı (ö. 1930)
- 1850 - Şemseddin Sami, Türk dil bilimci ve roman yazarı (ö. 1904)
- 1869 - Ernest Fox Nichols, Amerikalı eğitimci ve fizikçi (ö. 1924)
- 1874 - Yuri Voronov, Rus botanikçidir (ö. 1931)
- 1887 - Clive Brook, İngiliz sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 1974)
- 1888 - Vera Muhina, Sovyet heykeltıraş (ö. 1953)
- 1889 - Charles Kay Ogden, İngiliz dilbilimci ve yazar (ö. 1957)
- 1890 - Frank Morgan, Amerikalı bir karakter oyuncusu (ö. 1949)
- 1892 - Emanullah Han, 1919-1929 yılları arasında hükmetmiş Afganistan Emiri (ö. 1960)
- 1903 - Hans Vogt, Norveçli dilbilimcidir (ö. 1986)
- 1907 - Jan Patočka, Çek filozoftu (ö. 1977)
- 1907 - Frank Whittle, İngiliz Ordu mühendisi ve jet motorunun mucidi (ö. 1996)
- 1909 - Reşat Enis Aygen, Türk yazar (ö. 1984)
- 1910 - Gyula Kállai, Macar komünist siyasetçi (ö. 1996)
- 1915 - John Randolph, Amerikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2004)
- 1917 - William Knowles, Amerikalı kimyager (ö. 2012)
- 1921 - Nelson Riddle, Amerikalı bir aranjör, besteci, grup lideri ve orkestratör (ö. 1985)
- 1925 - İdris Küçükömer, Türk iktisatçı ve düşünür (ö. 1987)
- 1926 - Andy Griffith, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2012)
- 1926 - Marilyn Monroe, Amerikalı sinema oyucusu (ö. 1962)
- 1927 - Moyra Caldecott, İngiliz yazar (ö. 2015)
- 1928 - Georgi Dobrovolski, Sovyet kozmonot (ö. 1971)
- 1929 - Nargis, Hint sinema oyuncusu (ö. 1981)
- 1929 - James Hadley Billington, Amerikalı akademisyen ve kütüphaneci (ö. 2018)
- 1933 - Haruo Remeliik, Palaulu siyasetçi (ö. 1985)
- 1934 - Pat Boone, Amerikalı komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı
- 1934 - Peter Masterson, Amerikalı oyuncu, oyun yazarı, film yapımcısı ve yönetmeni (ö. 2018)
- 1935 - Norman Foster, İngiliz mimar
- 1936 - Gerald Scarfe, İngiliz çizer
- 1937 - Morgan Freeman, Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi
- 1937 - Colleen McCullough, Avustralyalı yazardır (ö. 2015)
- 1937 - Ezio Pascutti, İtalyan futbolcu ve teknik direktör (ö. 2017)
- 1940 - René Auberjonois (ö. 2019)
- 1940 - Kip Thorne, Amerikalı teorik fizikçi
- 1941 - Toyo Ito, Japon mimar
- 1942 - Tom Mankiewicz, Amerikalı film senaristi ve yönetmen (ö. 2010)
- 1943 - Marian Glinka, Polonyalı aktör ve vücut geliştirmeci (ö. 2008)
- 1944 - Robert Powell, İngiliz oyuncu
- 1945 - Linda Scott, Amerikalı bir şarkıcıdır
- 1945 - Frederica von Stade, bir Amerikan opera sanatçısıdır
- 1946 - Brian Denis Cox, İskoç aktör
- 1947 - Ron Dennis, İngiliz iş insanı ve McLaren Mercedes F1 Takımı patronu
- 1947 - Jonathan Pryce, Galli tiyatro ve sinema oyuncusu
- 1948 - Powers Boothe, Amerikalı bir oyuncu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2017)
- 1950 - Roger Van Gool, Belçikalı eski millî futbolcu
- 1952 - Ali Müfit Gürtuna, Türk avukat ve siyasetçi
- 1952 - Şenol Güneş, Türk futbolcu ve teknik direktör
- 1953 - Şi Cinping, Çinli siyasetçi ve Çin Devlet Başkanı
- 1955 - Chiyonofuji Mitsugu, Japon sumo güreşçisi (ö. 2016)
- 1956 - Abdullah Çatlı, Türk derin devlet ajanı ve kontrgerilla mensubu (Bedrettin Cömert suikastı faili ve 7 TİP'li öğrencinin öldürüldüğü Bahçelievler Katliamı'nın planlayıcısı) (ö. 1996)
- 1956 - François Chérèque, Fransız işçi hakları savunucusu aktivist (ö. 2017)
- 1956 - İdris Naim Şahin, Türk siyasetçi
- 1956 - Lisa Hartman, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı
- 1956 - Mircea Cărtărescu, Rumen şair ve romancı
- 1959 - Martin Brundle, İngiliz eski Formula 1 ve Le Mans 24 Saat yarışçısı
- 1961 - Yevgeni Prigojin, Rus iş insanı ve oligark (ö. 2023)
- 1965 - Olga Nazarova, Rus eski atlet
- 1965 - Zita Gurmai, Macar siyasetçi
- 1966 - Abel Balbo, Arjantintli millî futbolcu ve teknik direktör
- 1967 - Roger Sanchez, Grammy ödüllü Amerikalı house DJ
- 1968 - Jason Donovan, Avustralyalı oyuncu ve şarkıcı
- 1968 - Mathias Rust, Alman amatör pilot
- 1971 - Ghil'ad Zuckermann, Avustralyalı-İsrailli dil bilimci
- 1973 - Heidi Klum, Alman manken
- 1973 - Anna Thalbach, Alman oyuncu
- 1974 - Alanis Morissette, Kanadalı müzisyen ve Grammy Ödülü sahibi
- 1977 - Sarah Wayne Callies, Amerikalı oyuncu
- 1977 - Danielle Harris, Amerikalı seslendirme sanatçısı
- 1978 - Hasna Benhassi, Faslı orta mesafe atleti
- 1979 - Markus Alexej Persson, İsveçli Video oyunu geliştiricisi ve programcı
- 1980 - Agasi Ağagüloğlu, Türk-Azeri boksör
- 1980 - Oliver James, Amerikalı oyuncu
- 1982 - Justine Henin, Belçikalı tenisçi
- 1983 - Sylvia Hoeks, Hollandalı oyuncu
- 1983 - Moustapha Salifou, Togolu futbolcu
- 1985 - Tirunesh Dibaba, Etiyopyalı uzun mesafe atlet
- 1986 - Chinedu Obasi, Nijeryalı millî futbolcu
- 1988 - Domagoj Duvnjak, Hırvat hentbolcu
- 1988 - Javier Hernández, Meksikalı millî futbolcu
- 1988 - Selin Şekerci, Türk oyuncu
- 1989 - Samuel Inkoom, Ganalı millî futbolcu
- 1990 - Miler Bolaños, Ekvadorlu futbolcudur
- 1996 - Tom Holland, İngiliz oyuncu, dansçı ve seslendirme sanatçısı
- 1999 - Sofia Hublitz, Amerikalı oyuncu
- 2000 - Willow Shields, Amerikalı oyuncu
1 HAZİRAN BURCUNUN YÜKSELENİ
1 Haziran’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
1 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 3, 5, 7, 12, 18
- Şanslı Renkler: Sarı, mavi
- Uğurlu Taşlar: Akik, zümrüt, sitrin
1 Haziran’da Doğanların Aşk Hayatı
1 Haziran’da doğanlar, aşk hayatında iletişimci ve enerjik bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve açık iletişim en önemli unsurlardır. 1 Haziran doğumlular, Terazi ve Kova burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Başak ve Balık burçları ile zorluklar yaşayabilir.
1 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
1 Haziran doğumlular, zekaları ve iletişim becerileri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. İkizler burcu gazetecilik, yazarlık, öğretmenlik ve satış gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yaratıcı ve dinamik çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.
1 Haziran’da doğanların diğer burçlar ile uyumu
1 Haziran doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Terazi ve Kova yer alırken, Başak ve Balık burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 1 Haziran’da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.