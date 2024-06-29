1 Haziran hangi burç? 1 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 1 Haziran hangi burç sorusu ise 1 Haziran tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 1 Haziran hangi burç? İşte 1 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

1 Haziran hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 1 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 1 Haziran hangi burç? İşte 1 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

1 HAZİRAN HANGİ BURÇ?

1 Haziran‘da doğan kişiler ikizler burcuna mensuptur. Boğa burcu, 1 Haziran - 20 Haziran tarihleri arasında doğanları kapsar. hava elementi ile ilişkilendirilen ikizler burcu, zekası, iletişim becerileri ve adaptasyon özellikleriyle bilinir.

1 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

1 Haziran’da doğan ikizler burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Zeki ve Meraklı: 1 Haziran doğumlular, bilgiye aç ve sürekli öğrenme isteği olan bireylerdir. Zekaları ve merakları sayesinde yeni bilgilere hızlıca adapte olurlar.

İletişimci ve Sosyal: 1 Haziran’da doğanlar, iletişim becerileri yüksek, sosyal ve dışa dönük kişilerdir. Konuşkan yapıları ile dikkat çekerler.

Esnek ve Uyarlanabilir: 1 Haziran doğumlular, değişime hızlı uyum sağlayan ve esnek bir yapıya sahiptirler. Yeni durumlara ve çevrelere kolayca adapte olabilirler.

Duygusal ve İkircikli: 1 Haziran’da doğanlar, duygusal olarak iniş çıkışlar yaşayabilir ve karar verirken ikilemde kalabilirler.

1 HAZİRAN’DA DOĞAN ÜNLÜLER

1633 - Geminiano Montanari, İtalyan gök bilimci (ö. 1687)

1780 - Carl von Clausewitz, Prusyalı general ve entelektüel (ö. 1831)

1796 - Sadi Carnot, Fransız fizikçi (ö. 1832)

1801 - Brigham Young, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin ikinci başkanı (ö. 1877)

1804 - Mihail Glinka, Rus asıllı klasik müzik bestecisi (ö. 1857)

1815 - Otto, Yunanistan'ın ilk Kralı (ö. 1867)

1843 - Henry Faulds, İskoç doktor, misyoner ve bilim insanı (ö. 1930)

1850 - Şemseddin Sami, Türk dil bilimci ve roman yazarı (ö. 1904)

1869 - Ernest Fox Nichols, Amerikalı eğitimci ve fizikçi (ö. 1924)

1874 - Yuri Voronov, Rus botanikçidir (ö. 1931)

1887 - Clive Brook, İngiliz sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 1974)

1888 - Vera Muhina, Sovyet heykeltıraş (ö. 1953)

1889 - Charles Kay Ogden, İngiliz dilbilimci ve yazar (ö. 1957)

1890 - Frank Morgan, Amerikalı bir karakter oyuncusu (ö. 1949)

1892 - Emanullah Han, 1919-1929 yılları arasında hükmetmiş Afganistan Emiri (ö. 1960)

1903 - Hans Vogt, Norveçli dilbilimcidir (ö. 1986)

1907 - Jan Patočka, Çek filozoftu (ö. 1977)

1907 - Frank Whittle, İngiliz Ordu mühendisi ve jet motorunun mucidi (ö. 1996)

1909 - Reşat Enis Aygen, Türk yazar (ö. 1984)

1910 - Gyula Kállai, Macar komünist siyasetçi (ö. 1996)

1915 - John Randolph, Amerikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2004)

1917 - William Knowles, Amerikalı kimyager (ö. 2012)

1921 - Nelson Riddle, Amerikalı bir aranjör, besteci, grup lideri ve orkestratör (ö. 1985)

1925 - İdris Küçükömer, Türk iktisatçı ve düşünür (ö. 1987)

1926 - Andy Griffith, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2012)

1926 - Marilyn Monroe, Amerikalı sinema oyucusu (ö. 1962)

1927 - Moyra Caldecott, İngiliz yazar (ö. 2015)

1928 - Georgi Dobrovolski, Sovyet kozmonot (ö. 1971)

1929 - Nargis, Hint sinema oyuncusu (ö. 1981)

1929 - James Hadley Billington, Amerikalı akademisyen ve kütüphaneci (ö. 2018)

1933 - Haruo Remeliik, Palaulu siyasetçi (ö. 1985)

1934 - Pat Boone, Amerikalı komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı

1934 - Peter Masterson, Amerikalı oyuncu, oyun yazarı, film yapımcısı ve yönetmeni (ö. 2018)

1935 - Norman Foster, İngiliz mimar

1936 - Gerald Scarfe, İngiliz çizer

1937 - Morgan Freeman, Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1937 - Colleen McCullough, Avustralyalı yazardır (ö. 2015)

1937 - Ezio Pascutti, İtalyan futbolcu ve teknik direktör (ö. 2017)

1940 - René Auberjonois (ö. 2019)

1940 - Kip Thorne, Amerikalı teorik fizikçi

1941 - Toyo Ito, Japon mimar

1942 - Tom Mankiewicz, Amerikalı film senaristi ve yönetmen (ö. 2010)

1943 - Marian Glinka, Polonyalı aktör ve vücut geliştirmeci (ö. 2008)

1944 - Robert Powell, İngiliz oyuncu

1945 - Linda Scott, Amerikalı bir şarkıcıdır

1945 - Frederica von Stade, bir Amerikan opera sanatçısıdır

1946 - Brian Denis Cox, İskoç aktör

1947 - Ron Dennis, İngiliz iş insanı ve McLaren Mercedes F1 Takımı patronu

1947 - Jonathan Pryce, Galli tiyatro ve sinema oyuncusu

1948 - Powers Boothe, Amerikalı bir oyuncu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2017)

1950 - Roger Van Gool, Belçikalı eski millî futbolcu

1952 - Ali Müfit Gürtuna, Türk avukat ve siyasetçi

1952 - Şenol Güneş, Türk futbolcu ve teknik direktör

1953 - Şi Cinping, Çinli siyasetçi ve Çin Devlet Başkanı

1955 - Chiyonofuji Mitsugu, Japon sumo güreşçisi (ö. 2016)

1956 - Abdullah Çatlı, Türk derin devlet ajanı ve kontrgerilla mensubu (Bedrettin Cömert suikastı faili ve 7 TİP'li öğrencinin öldürüldüğü Bahçelievler Katliamı'nın planlayıcısı) (ö. 1996)

1956 - François Chérèque, Fransız işçi hakları savunucusu aktivist (ö. 2017)

1956 - İdris Naim Şahin, Türk siyasetçi

1956 - Lisa Hartman, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1956 - Mircea Cărtărescu, Rumen şair ve romancı

1959 - Martin Brundle, İngiliz eski Formula 1 ve Le Mans 24 Saat yarışçısı

1961 - Yevgeni Prigojin, Rus iş insanı ve oligark (ö. 2023)

1965 - Olga Nazarova, Rus eski atlet

1965 - Zita Gurmai, Macar siyasetçi

1966 - Abel Balbo, Arjantintli millî futbolcu ve teknik direktör

1967 - Roger Sanchez, Grammy ödüllü Amerikalı house DJ

1968 - Jason Donovan, Avustralyalı oyuncu ve şarkıcı

1968 - Mathias Rust, Alman amatör pilot

1971 - Ghil'ad Zuckermann, Avustralyalı-İsrailli dil bilimci

1973 - Heidi Klum, Alman manken

1973 - Anna Thalbach, Alman oyuncu

1974 - Alanis Morissette, Kanadalı müzisyen ve Grammy Ödülü sahibi

1977 - Sarah Wayne Callies, Amerikalı oyuncu

1977 - Danielle Harris, Amerikalı seslendirme sanatçısı

1978 - Hasna Benhassi, Faslı orta mesafe atleti

1979 - Markus Alexej Persson, İsveçli Video oyunu geliştiricisi ve programcı

1980 - Agasi Ağagüloğlu, Türk-Azeri boksör

1980 - Oliver James, Amerikalı oyuncu

1982 - Justine Henin, Belçikalı tenisçi

1983 - Sylvia Hoeks, Hollandalı oyuncu

1983 - Moustapha Salifou, Togolu futbolcu

1985 - Tirunesh Dibaba, Etiyopyalı uzun mesafe atlet

1986 - Chinedu Obasi, Nijeryalı millî futbolcu

1988 - Domagoj Duvnjak, Hırvat hentbolcu

1988 - Javier Hernández, Meksikalı millî futbolcu

1988 - Selin Şekerci, Türk oyuncu

1989 - Samuel Inkoom, Ganalı millî futbolcu

1990 - Miler Bolaños, Ekvadorlu futbolcudur

1996 - Tom Holland, İngiliz oyuncu, dansçı ve seslendirme sanatçısı

1999 - Sofia Hublitz, Amerikalı oyuncu

2000 - Willow Shields, Amerikalı oyuncu

1 HAZİRAN BURCUNUN YÜKSELENİ

1 Haziran’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

1 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 3, 5, 7, 12, 18

3, 5, 7, 12, 18 Şanslı Renkler: Sarı, mavi

Sarı, mavi Uğurlu Taşlar: Akik, zümrüt, sitrin

1 Haziran’da Doğanların Aşk Hayatı

1 Haziran’da doğanlar, aşk hayatında iletişimci ve enerjik bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve açık iletişim en önemli unsurlardır. 1 Haziran doğumlular, Terazi ve Kova burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Başak ve Balık burçları ile zorluklar yaşayabilir.

1 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

1 Haziran doğumlular, zekaları ve iletişim becerileri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. İkizler burcu gazetecilik, yazarlık, öğretmenlik ve satış gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yaratıcı ve dinamik çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.

1 Haziran’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

1 Haziran doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Terazi ve Kova yer alırken, Başak ve Balık burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 1 Haziran’da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.