1 ilçede 38 köye girmek yasak

HABER MERKEZİ

Hakkari’nin Çukurca ilçesi, bugün yasaklı 38 yerleşim alanıyla “güvenlikçi” politikaların merkezi durumunda.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırında bulunan ilçe, “özel güvenlik bölgesi” uygulamalarıyla sivil yaşamdan arındırılmış bir konumda. MA’nın haberine göre, 1990’lı yıllarda boşaltıldıktan sonra yakılan köyler ve kırsal alan askeri alanlar haline getirildi. İlçenin girişlere serbest olan noktaları ise Hakkari Valiliği tarafından her 15 günde bir defa yasak ilan edilerek girişlere kapatılıyor.

2000 ve 2010 yılları arasında ilçede askeri yapı kalıcı hale geldi. İlçenin her bir tepesine karakollar inşa edilirken üs bölgeleri ise arttı ve köylere dönüşler engellendi. 2011 ve 2014 yıllarında "özel güvenlik bölgesi" uygulamaları yaygınlaştırılarak artırıldı. İlçe de askeri nüfus artırılırken, yerel halk ise göçe maruz bırakıldı. 2015 yılında ise ilçe de yasaklar sistematik hale geldi.

Karakollar, üs bölgeleri ve denetim noktalarıyla çevrili ilçe, yalnızca kırsalda değil merkezde de yüksek güvenlik uygulamalarıyla kuşatılmış durumda. Bu tablo, ilçenin sosyoekonomik yapısını doğrudan etkiliyor. Köylerin yasaklı olması, tarım ve hayvancılığı ortadan kaldırırken, nüfusun büyük bölümünü göçe zorladı. Genç nüfus ilçeden ayrılırken, köyler zamanla insansızlaştırıldı. Böylece yasaklar, yalnızca güvenlik tedbiri olmanın ötesine geçerek, bölgenin toplumsal dokusunu değiştiren bir araca dönüştü.