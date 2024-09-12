1'inci Lig'in 12 haftalık programı açıklandı

1'inci Lig'de 12 haftalık maç programı belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre programda stadyum bilgisi boş bırakılan müsabakaların nerede oynanacağı daha sonra ilan edilecek.

Ligde 12 haftalık program şöyle:

6'ncı hafta

20 Eylül Cuma:

20.00 Erzurumspor FK - Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Manisa FK - Yeni Malatyaspor (Manisa 19 Mayıs)

21 Eylül Cumartesi:

16.00 Pendikspor - Gençlerbirliği (Pendik)

19.00 MKE Ankaragücü - Sakaryaspor (Eryaman)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Boluspor (Diyarbakır)

22 Eylül Pazar:

16.00 Ümraniyespor - Adanaspor (Ümraniyespor)

16.00 Ankara Keçiörengücü - Iğdır FK (Aktepe)

19.00 İstanbulspor - Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Çorum FK - Kocaelispor (Çorum Şehir)

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Şanlıurfaspor - Fatih Karagümrük (Şanlıurfa 11 Nisan)

7'nci hafta

27 Eylül Cuma:

20.00 Iğdır FK - Erzurumspor FK (Iğdır Şehir)

28 Eylül Cumartesi:

16.00 Bandırmaspor - MKE Ankaragücü (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Boluspor - Manisa FK (Bolu Atatürk)

19.00 Gençlerbirliği - Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

29 Eylül Pazar:

16.00 Esenler Erokspor - Pendikspor (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Yeni Malatyaspor - Amed Sportif Faaliyetler (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Sakaryaspor - Ümraniyespor (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Adanaspor - Çorumspor (Yeni Adana)

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Kocaelispor - Şanlıurfaspor (Kocaeli)

8'inci hafta

4 Ekim Cuma:

20.00 Erzurumspor FK - Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Çorum FK - Iğdır FK (Çorum Şehir)

5 Ekim Cumartesi:

13.30 Ümraniyespor - Bandırmaspor (Ümraniyespor)

16.00 MKE Ankaragücü - Adanaspor (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Şanlıurfaspor - Yeni Malatyaspor (Şanlıurfa 11 Nisan)

19.00 Fatih Karagümrük - Sakaryaspor (Atatürk Olimpiyat)

6 Ekim Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü - Pendikspor (Aktepe)

16.00 Manisa FK - Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Esenler Erokspor (Diyarbakır)

19.00 İstanbulspor - Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

9'uncu hafta

18 Ekim Cuma:

20.00 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü (Stat henüz açıklanmadı)

19 Ekim Cumartesi:

13.30 Bandırmaspor - Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Adanaspor - Şanlıurfaspor (Yeni Adana)

19.00 Kocaelispor - Ümraniyespor (Kocaeli)

20 Ekim Pazar:

13.30 Pendikspor - Erzurumspor FK (Pendik)

16.00 Boluspor - Çorum FK (Bolu Atatürk)

16.00 Iğdır FK - Manisa FK (Iğdır Şehir)

19.00 Sakaryaspor - İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı)

21 Ekim Pazartesi:

20.00 Esenler Erokspor - Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)

10'uncu hafta

25 Ekim Cuma:

20.00 Fatih Karagümrük - Adanaspor (Atatürk Olimpiyat)

26 Ekim Cumartesi:

13.30 Ümraniyespor - Yeni Malatyaspor (Ümraniyespor)

13.30 Çorum FK - Gençlerbirliği (Çorum Şehir)

16.00 Şanlıurfaspor - Iğdır FK (Şanlıurfa 11 Nisan)

19.00 MKE Ankaragücü - Kocaelispor (Stat henüz açıklanmadı)

27 Ekim Pazar:

13.30 Bandırmaspor - Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Pendikspor (Diyarbakır)

19.00 İstanbulspor - Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

28 Ekim Pazartesi:

20.00 Manisa FK - Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)

11'inci hafta

1 Kasım Cuma:

20.00 Boluspor - Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

2 Kasım Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü - Çorum FK (Aktepe)

16.00 Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Adanaspor - Bandırmaspor (Yeni Adana)

19.00 Kocaelispor - Fatih Karagümrük (Kocaeli)

3 Kasım Pazar:

13.30 Yeni Malatyaspor - Sakaryaspor (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Erzurumspor FK - Amed Sportif Faaliyetler (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Iğdır FK - MKE Ankaragücü (Iğdır Şehir)

4 Kasım Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği - İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı)

20.00 Pendikspor - Manisa FK (Pendik)

12’nci hafta

8 Kasım Cuma:

20.00 Ümraniyespor - Iğdır Fk (Ümraniyespor)

20.00 MKE Ankaragücü - Esenler Erokspor (Stat henüz açıklanmadı)

9 Kasım Cumartesi:

13.30 İstanbulspor - Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Keçiörengücü (Diyarbakır)

19.00 Çorum FK - Pendikspor (Çorum Şehir)

10 Kasım Pazar:

13.30 Bandırmaspor - Boluspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği (Şanlıurfa 11 Nisan)

16.00 Manisa FK - Erzurumspor FK (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Sakaryaspor - Kocaelispor (Stat henüz açıklanmadı)

13’üncü hafta

22 Kasım Cuma:

20.00 Pendikspor - Ümraniyespor (Pendik)

23 Kasım Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü - Manisa FK (Aktepe)

13.30 Yeni Malatyaspor- İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Boluspor - Şanlıurfaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü (Stat henüz açıklanmadı)

24 Kasım Pazar:

13.30 Erzurumspor FK - Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Esenler Erokspor - Çorum FK (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Adanaspor - Sakaryaspor (Yeni Adana)

19.00 Kocaelispor - Bandırmaspor (Kocaeli)

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Iğdır FK - Amed Sportif Faaliyetler (Iğdır Şehir)

14’üncü hafta

29 Kasım Cuma:

20.00 Kocaelispor - Adanaspor (Kocaeli)

30 Kasım Cumartesi:

13.30 Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Amed Sportif Faaliyetler - Manisa FK (Diyarbakır)

16.00 İstanbulspor - Iğdır FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Çorum FK - Erzurumspor FK (Çorum Şehir)

1 Aralık Pazar:

13.30 Ümraniyespor - Gençlerbirliği (Ümraniyespor)

16.00 Şanlıurfaspor - Ankara Keçiörengücü (Şanlıurfa 11 Nisan)

16.00 MKE Ankaragücü - Pendikspor (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor (Atatürk Olimpiyat)

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor - Boluspor (Stat henüz açıklanmadı)

15’inci hafta

7 Aralık Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK - Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Yeni Malatyaspor - Kocaelispor (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Manisa FK - Çorum FK (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Iğdır FK - Bandırmaspor (Iğdır Şehir)

8 Aralık Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor (Aktepe)

16.00 Boluspor - MKE Ankaragücü (Bolu Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Pendikspor - Sakaryaspor (Pendik)

9 Aralık Pazartesi:

20.00 Esenler Erokspor - Ümraniyespor (Stat henüz açıklanmadı)

20.00 Amed Sportif - Şanlıurfaspor (Diyarbakır)

16’ncı hafta

13 Aralık Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü - Manisa FK (Stat henüz açıklanmadı)

20.00 Adanaspor - Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

14 Aralık Cumartesi:

13.30 İstanbulspor - Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.30 Şanlıurfaspor - Pendikspor (Şanlıurfa 11 Nisan)

16.00 Fatih Karagümrük - Boluspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Sakaryaspor - Iğdır FK (Stat henüz açıklanmadı)

15 Aralık Pazar:

13.30 Bandırmaspor - Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü (Ümraniyespor)

16.00 Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler (Çorum Şehir)

19.00 Kocaelispor - Esenler Erokspor (Kocaeli)

17’nci hafta

21 Aralık Cumartesi:

13.30 Iğdır FK - Yeni Malatyaspor (Iğdır Şehir)

13.30 Erzurumspor - Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Manisa FK - Şanlıurfaspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Pendikspor - İstanbulspor (Pendik)

22 Aralık Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü - Fatih Karagümrük (Aktepe)

16.00 Boluspor - Kocaelispor (Bolu Atatürk)

16.00 Esenler Erokspor - Bandırmaspor (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Çorum FK - MKE Ankaragücü (Çorum Şehir)

23 Aralık Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği - Adanaspor (Stat henüz açıklanmadı)

20.00 Amed Sportif Faaliyeler - Ümraniyespor (Diyarbakır)