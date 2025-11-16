1 işçi yaşamını yitirmişti: İBB'den Kabataş'taki iskelenin çökmesi hakkında yeni açıklama

İstanbul Beyoğlu'nda, Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, eksi 6. katındaki iskelede çökme meydana geldi. Göçükte yaralanan 1 işçi yaşamını yitirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dün akşam saatlerinde gerçekleşen kazaya ilişkin yeni bir yazılı açıklama yaptı.

İBB'den yapılan açıklamada, "Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde bulunan Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında, 15.11.2025 tarihinde saat 20.50 sıralarında istasyonun kaba inşaatı için göğüsleme kirişleri arasında yürütülen dolgu betonu dökümü esnasında kalıp açılması ve buna bağlı iskele çökmesi meydana gelmiştir. Yaşanan iş kazasında 5 işçi düşerek yaralanmıştır" denildi.

1 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

"İşçilerden 3’ü kendi imkanlarıyla yüzeye çıkmış, 2 işçi ise itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla çıkarılmıştır" denilen açıklamada, "Yaralı işçiler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Hastaneye kaldırılan yaralı işçilerden biri, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Vefat eden işçimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralı işçilerimize acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

"TÜNEL GÖÇÜĞÜ MEYDANA GELMEDİ"

İBB'nin açıklamasında şunlar kaydedildi: "Söz konusu inşaat kapsamında herhangi bir tünel göçüğü meydana gelmemiş olup, olay istasyon sahasında beton dökümü sırasında gerçekleşen bir iş kazasıdır. Kazaya ilişkin inceleme başlatılmıştır."