1. Kazım Koyuncu Kültür Ve Sanat Şenliği 21 Ekimde Hopa’da başlıyor

Hopa Kültür ve Sanatevi, 21-22 Ekim tarihlerinde 1. Kazım Koyuncu Kültür- Sanat ve Çocuk Şenliği düzenleyecek.

Hopa Kültür ve Sanatevi tarafından 1. Kazım Koyuncu Kültür- Sanat ve Çocuk Şenliği organize edildi.

2 gün sürecek olan şenlik 21 Ekim saat 10.00’da Hopa Parkından Kazım Koyuncu’nun mezarlığına bisiklet turu ile başlayacak. 12.00-15.30 arası Hopa Parkında çocuk şenliği, saat 16.00’da Erdal Güney ile söyleşi, saat 20.00’de Hopa Ticaret ve Sanayi Odasında “Sayın Yargıç” isimli tiyatro oyunu, 22 Ekim Pazar günü 12.00 -17.00 arası Hopa Kültür ve Sanatevinde satranç turnuvası, saat 20.00’de Kazım Koyuncu Sahnesi’nde Borçka Belediyesi Kadın Korusu, Erdal Güney ve Niyazi Koyuncu’nun katılımları ile konser gerçekleşecek”