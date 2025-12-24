1 Kilo Altın Kaç Lira? 24 Aralık 2025 Güncel Altın Fiyatı

Altın piyasalarında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların odağını bir kez daha “1 kilo altın kaç lira?” sorusuna çevirdi. 24 Aralık 2025 tarihinde Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatında düşüş yaşandı. Gün sonunda açıklanan rakamlar, altının kilogram fiyatının gerilediğini ortaya koydu.

ALTININ KİLOGRAM FİYATI BUGÜN NE KADAR?

KMKTP verilerine göre standart altının kilogram fiyatı, 24 Aralık 2025 günü sonunda 6 milyon 200 bin lira olarak gerçekleşti.

Gün içinde altının kilogram fiyatı:

En düşük: 6 milyon 200 bin TL

En yüksek: 6 milyon 325 bin TL

Bu seviyelerle birlikte altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,8 düşüşle tamamladı.

DÜNE GÖRE DEĞİŞİM NE OLDU?

Standart altının kilogram fiyatı bir önceki işlem gününü 6 milyon 250 bin TL seviyesinden kapatmıştı.

24 Aralık 2025 kapanışıyla birlikte kilo altın fiyatında yaklaşık 50 bin TL’lik bir gerileme yaşanmış oldu.

1 KİLO ALTIN FİYATI NE ANLAMA GELİYOR?

Altının kilogram fiyatı, özellikle büyük ölçekli yatırımcılar ve kurumsal işlemler için önemli bir referans göstergedir. Bu fiyat, serbest piyasadaki gram ve ons altın hareketlerinin genel eğilimini yansıtması açısından da yakından takip edilir.

Kilogram bazındaki fiyatlardaki değişim, altın piyasasında yön arayışının sürdüğüne işaret eder.

1 KİLO ALTIN KAÇ GRAMDIR?

1 kilogram altın, 1.000 gram altına eşittir. Bu nedenle kilogram fiyatındaki her değişim, gram altın fiyatlarına da dolaylı olarak yansır.