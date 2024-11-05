1 kişi hayatını kaybetmişti: Çorum'da patlama meydana gelen apartman yıkılacak

Çorum'da önceki gün patlama yaşanan binanın çevresindeki 16 daire ile 12 iş yeri için ağır hasarlı raporu düzenlendi, patlamanın meydana geldiği bina için yıkım kararı çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Osmancık Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana gelen patlamanın ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yürütülen hasar tespit çalışmaları sona erdi.

16 DAİRE VE 12 İŞ YERİ AĞIR HASAR ALDI

Hazırlanan rapora göre, 16 daire ile 12 iş yerinin patlama nedeniyle ağır hasar aldığı belirlendi.

Ayrıca, patlamanın meydana geldiği Hilal Apartmanı için de ağır hasarlı olması nedeniyle yıkım kararı verildi.

Hasar tespit sürecinin tamamlanmasının ardından, patlama sonrası tahliye edilen ve hafif hasarlı olduğu belirlenen ev ve iş yerlerine giriş izni verildi.

İl Defterdarlığınca yürütülen bina içi ve iş yerlerindeki maddi hasarın tespitine yönelik zarar tespit çalışmalarının da gün içinde tamamlanacağı bildirildi.

3 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca da patlamanın nedeni ve sorumlularının tespit edilmesi amacıyla 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında patlamanın nedeni ve sorumluların birkaç gün içinde belirlenmesi beklenirken; yaralanan 33 kişinin de ifadesine başvurulacak.

Çorum'da Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda 3 Kasım'da doğalgazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana gelmiş, 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaralanan 33 kişi hastanelerde tedavi altına alınmıştı.