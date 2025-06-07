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1 kişinin hayatını kaybettiği Tomarza’da kene görüntülendi

Ajans Haberleri
  • 07.06.2025 15:34
  • Giriş: 07.06.2025 15:34
  • Güncelleme: 07.06.2025 15:34
Kaynak: İHA
1 kişinin hayatını kaybettiği Tomarza’da kene görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde kene ısırması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de yaralandığı Kayseri’nin Tomarza ilçesinde, boş arazide kene görüntülendi.
Yaz aylarının gelmesiyle kene vakalarında artış yaşanırken, geçtiğimiz günlerde Tomarza ilçesinde kene ısırması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmişti. Yine aynı ilçeye bağlı Cücün Mahallesi’nde bir kişi de kene ısırması nedeniyle başvurduğu hastanede tedavi altına alınmıştı.
Kene olaylarının gündeme geldiği Tomarza’da bu kez Develi yolu üzerinde boş arazide kene görüldü. Keneyi gören vatandaş o anları kayıt altına aldı.

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