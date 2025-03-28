1 kişinin öldüğü kazada, otomobil hafriyat kamyonuna ok gibi saplandı

Hatay’da otomobilin hafriyat kamyonuna ok gibi saplandığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Aracın hurdaya döndüğü feci kaza kameraya yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Antakya - Yayladağı yolu Şenköy Mahallesi mevkisinde yaşandı. Seyir haldeki Mercedes Benz marka hafriyat kamyonu ile aynı istikamette ilerleyen otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Varışlı hayatını kaybederken, yolcu konumundaki 18 yaşındaki Fecir Çetin ağır yaralanmıştı. Kazaya ait ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin, hafriyat kamyonuna ok gibi saplandığı görüldü.