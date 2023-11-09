1. Lig'de 11 haftada 11 takım teknik direktör değiştirdi
Kaynak: AA
Trendyol 1. Lig'de 11 haftanın geride kaldığı 2023-2024 sezonunda şu ana kadar 18 takımdan 11'i teknik heyetlerinde değişikliğe gitti.
Son olarak Ahlatcı Çorum FK'de Tahsin Tam'la yolların ayrılmasının ardından kötü sonuçlarda çözümü teknik heyet değişikliğinde gören takım sayısı 11'e yükseldi.
Ligde ilk olarak 3. haftanın ardından Boluspor'dan sonra Sakaryaspor, Ümraniyespor (4. hafta), Altay (5. hafta), ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Tuzlaspor (6. hafta), Adanaspor (7. hafta), Bitexen Giresunspor, Manisa FK, Teksüt Bandırmaspor (9. hafta) ve Ahlatcı Çorum FK (11) teknik direktörlerini değiştirdi.
Sıradaki Haber